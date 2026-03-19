19 de marzo de 2026
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Pirotecnia

Condenan al dueño de un depósito ilegal de pirotecnia en Godoy Cruz por la muerte de una mujer

El incendio ocurrió el 22 de diciembre y provocó una tragedia en Godoy Cruz. El acusado admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió tres años de prisión.

La Fiscalía resolvió la situación judicial de Federico Natalio Quiroga

La Fiscalía resolvió la situación judicial de Federico Natalio Quiroga

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

La Justicia mendocina condenó al responsable de un depósito ilegal de pirotecnia ubicado en Godoy Cruz, donde el pasado 22 de diciembre se produjo un incendio que derivó en una tragedia. El siniestro dejó como saldo la muerte de una mujer de 45 años, cuyo fallecimiento fue confirmado al día siguiente del hecho, generando conmoción en la zona.

Juicio abreviado y condena

A casi tres meses del episodio, la Fiscalía de Delitos No Especializados, a cargo del fiscal Juan Manuel Sánchez, resolvió la situación judicial de Federico Natalio Quiroga, propietario del lugar.

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El acusado fue condenado a tres años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado, luego de declararse culpable. La causa fue calificada como "incendio culposo seguido de muerte", figura que contempla hechos donde no hubo intención, pero sí negligencia con consecuencias fatales.

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El acusado fue condenado a tres años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado

El acusado fue condenado a tres años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado

Durante el allanamiento realizado en la vivienda, los investigadores encontraron además un arma de fuego de guerra, lo que derivó en la imputación adicional por tenencia ilegal de arma de fuego. Este elemento agravó la situación procesal del condenado y fue incorporado a la sentencia.

Cumplirá la pena en prisión domiciliaria

Si bien la condena es de cumplimiento efectivo, Quiroga la cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El beneficio le fue otorgado debido a que el hombre presenta una discapacidad que le impide movilizarse sin asistencia, ya que utiliza silla de ruedas.

Los detalles del incendio en una casa en Godoy Cruz

El siniestro se registró durante la tarde del lunes 22 de diciembre en el departamento de Godoy Cruz, precisamente en una vivienda ubicada sobre calle Jorge Newbery, donde se ubica una casa dedicada a la venta de pirotecnia. El hecho provocó momentos de tensión y preocupación entre los vecinos de la zona.

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El siniestro se registró durante la tarde del lunes 22 de diciembre en el departamento de Godoy Cruz

El siniestro se registró durante la tarde del lunes 22 de diciembre en el departamento de Godoy Cruz

Según la información oficial, el siniestro se desató pasadas las 16, cuando múltiples llamados ingresaron al 911 alertando sobre la presencia de una densa columna de humo, visible a gran distancia, y el riesgo de propagación del fuego hacia las viviendas linderas.

A raíz del suceso, personal policial y dotaciones de Bomberos arribaron a la zona para controlar el foco del incendio, ordenar el tránsito y la seguridad del perímetro. Según los testigos que se encontraban en el lugar, el fuego se propagó hacia dos casas vecinas.

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