22 de diciembre de 2025
Momentos de tensión

Incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery. Hay personas atrapadas y trabajan tres dotaciones de bomberos en el lugar.

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery

 Por Carla Canizzaro

Un grave incendio se registró durante la tarde de este lunes en el departamento de Godoy Cruz, precisamente en una vivienda ubicada sobre calle Jorge Newbery, donde se ubica una casa dedicada a la venta de pirotecnia. El hecho provocó momentos de tensión y preocupación entre los vecinos de la zona.

Según la información oficial, el siniestro se desató pasadas las 16, cuando múltiples llamados ingresaron al 911 alertando sobre la presencia de una densa columna de humo, visible a gran distancia, y el riesgo de propagación del fuego hacia las viviendas linderas.

A raíz del suceso, personal policial y dotaciones de Bomberos arribaron a la zona para controlar el foco del incendio, ordenar el tránsito y la seguridad del perímetro. Según los testigos que se encontraban en el lugar, el fuego se propagó hacia dos casas vecinas.

A raíz del suceso, personal policial y dotaciones de Bomberos arribaron a la zona para controlar el foco del incendio

A raíz del suceso, personal policial y dotaciones de Bomberos arribaron a la zona para controlar el foco del incendio

Además, fuentes oficiales confirmaron que una mujer resultó lesionada, aunque aún no hay precisiones sobre su estado de salud. Por estas horas, las circunstancias del incendio se investigan y las autoridades trabajan en el lugar.

