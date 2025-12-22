22 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Fue en la Costanera

Grave accidente en Guaymallén: un policía sufrió una fractura expuesta tras caer de su moto

El accidente vial se produjo a primera hora del lunes en la intersección de Costanera y Godoy Cruz. El conductor quedó gravemente herido.

Tras el accidente en Guaymallén, el efectivo policial quedó inconsciente.

Foto: Ministerio de Seguridad.
 Por Celeste Funes

Un grave accidente vial se registró este lunes por la mañana en Guaymallén, cuando un efectivo policial perdió el control de su motocicleta y cayó sobre la calzada. El conductor sufrió lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Guaymallén: policía resultó gravemente herido al caer de su motocicleta

Según la información oficial, el conductor de una motocicleta Yamaha, identificado como R. M., oficial ayudante de la Policía, circulaba por el carril rápido de Costanera en sentido Sur-Norte cuando, al llegar a la intersección mencionada, perdió el dominio del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica. El suceso tuvo lugar alrededor de las 6.20, en la intersección de Costanera y calle Godoy Cruz.

El efectivo policial estaba saliendo de guardia tras prestar servicio en la "Unidad Motorizada de Acción Rápida" (UMAR) en Las Heras. Por el estado de salud en el que se encontraba tras el siniestro, no se le realizó el dosaje de alcohol.

Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), interno 166, quien diagnosticó fractura expuesta de pierna izquierda, luxación de pierna derecha y traumatismo encéfalo craneano (TEC).

Debido a la gravedad de las heridas, el conductor fue trasladado inconsciente al Hospital Central, donde quedó internado. Las causas del accidente son materia de investigación.

