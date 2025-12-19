19 de diciembre de 2025
Fiesta de la Vendimia: Guaymallén recupera su tradición con el regreso de la reina departamental

Este viernes 19 de diciembre, el departamento de Guaymallén vuelve a elegir reina de la Vendimia. La celebración se realizará en el Predio de la Virgen.

 Por Natalia Mantineo

Guaymallén se prepara para vivir una de sus noches más significativas. Bajo el título “Guaymallén de mis amores”, la Fiesta de la Vendimia departamental marcará un hito histórico: la restitución del rol de la reina de la Vendimia que había sido eje de controversias en años anteriores. La celebración será este viernes 19 de diciembre, desde las 20.30, en el Predio de la Virgen.

Una noche de tradición y renovación

La jornada comenzará con la solemne Bendición de los Frutos. Tras el despliegue artístico, llegará el momento más esperado por los vecinos: la elección de las sucesoras de Donatella Borrini y Merlina Arreghini(Primera y Segunda Representante 2025). Asimismo, se elegirá a la nueva representante de la Capital del Espumante, quien recibirá los atributos de manos de Constanza Camallo.

Detalles de la Fiesta:

La puesta en escena de "Guaymallén de mis amores" cuenta con un equipo creativo de lujo que garantiza calidad y sensibilidad local:

  • Dirección General: Virginia Paes y Héctor Gomina.

  • Guión: a cargo de la reconocida actriz Alicia Casares.

  • Identidad visual: la imagen oficial ha sido creada por el destacado artista Andrés Casciani.

Para cerrar una noche que se anticipa cargada de identidad guaymallina, el escenario recibirá a dos de los exponentes más vibrantes del género: La Doble Folklore y la Trova Menduka, quienes pondrán ritmo y música en vivo al cierre de la festividad.

Las candidatas al cetro vendimial son:

21 son las candidatas que competirán por ser reina de la Vendimia de Guaymallén. La elección se realizará al término de la ceremonia oficial y será mediante voto cantado.

candidatas reinas guaymallen 2026, lourdes rivera, puente de hierro
candidatas reinas guaymallen 2026, katherina camallo, pedro molina
candidatas reinas guaymallen 2026, lucia moya, nueva ciudad
candidatas reinas guaymallen 2026, agostina mori, los corralitos
candidatas reinas guaymallen 2026, milagros, giovarruscio, las cañas
candidatas reinas guaymallen 2026, celeste escudero, la primavera
candidatas reinas guaymallen 2026, iriel jorge, kilometro 8
candidatas reinas guaymallen 2026, ornella umana, kilometro 11
candidatas reinas guaymallen 2026, natalia sanchez, jesus nazareno
candidatas reinas guaymallen 2026, camila constanzo, el sauce
candidatas reinas guaymallen 2026, priscila ferrer, el bermejo
candidatas reinas guaymallen 2026, victoria walrond, dorrego
candidatas reinas guaymallen 2026, agostina ochoa, colonia segovia
candidatas reinas guaymallen 2026, paulina vargas, colonia molina
candidatas reinas guaymallen 2026, veronica alonzo, capilla de rosario
candidatas reinas guaymallen 2026, daiana zelaya, belgrano
candidatas reinas guaymallen 2026, valentina nunez, buena nueva
candidatas reinas guaymallen 2026, belen gil, villa nueva
candidatas reinas guaymallen 2026, micol caceres, san jose
candidatas reinas guaymallen 2026, camila botacaulli, san francisco del monte
candidatas reinas guaymallen 2026, luna de bortol, rodeo de la cruz
