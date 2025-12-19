Fiesta de la Vendimia:  Guaymallén recupera su tradición con el regreso de la reina departamental.

Guaymallén se prepara para vivir una de sus noches más significativas. Bajo el título “Guaymallén de mis amores”, laFiesta de la Vendimia departamental marcará un hito histórico: la restitución del rol de la reina de la Vendimia que había sido eje de controversias en años anteriores. La celebración será este viernes 19 de diciembre, desde las 20.30, en el Predio de la Virgen.
La puesta en escena de "Guaymallén de mis amores" cuenta con un equipo creativo de lujo que garantiza calidad y sensibilidad local:
Dirección General: Virginia Paes y Héctor Gomina.
Guión: a cargo de la reconocida actriz Alicia Casares.
Identidad visual: la imagen oficial ha sido creada por el destacado artista Andrés Casciani.
Para cerrar una noche que se anticipa cargada de identidad guaymallina, el escenario recibirá a dos de los exponentes más vibrantes del género: La Doble Folklore y la Trova Menduka, quienes pondrán ritmo y música en vivo al cierre de la festividad.
Las candidatas al cetro vendimial son:
21 son las candidatas que competirán por ser reina de la Vendimia de Guaymallén. La elección se realizará al término de la ceremonia oficial y será mediante voto cantado.