Fiesta de la Vendimia: Guaymallén recupera su tradición con el regreso de la reina departamental.

Por Natalia Mantineo







Guaymallén se prepara para vivir una de sus noches más significativas. Bajo el título “Guaymallén de mis amores”, la Fiesta de la Vendimia departamental marcará un hito histórico: la restitución del rol de la reina de la Vendimia que había sido eje de controversias en años anteriores. La celebración será este viernes 19 de diciembre, desde las 20.30, en el Predio de la Virgen.

vendimia 2023, guaymallen Fiesta de la Vendimia de Guaymallén: será el viernes 19 de diciembre, en el Predio de la Virgen. Una noche de tradición y renovación La jornada comenzará con la solemne Bendición de los Frutos. Tras el despliegue artístico, llegará el momento más esperado por los vecinos: la elección de las sucesoras de Donatella Borrini y Merlina Arreghini(Primera y Segunda Representante 2025). Asimismo, se elegirá a la nueva representante de la Capital del Espumante, quien recibirá los atributos de manos de Constanza Camallo.

Donatella Borrini, reina de la Vendimia de Guaymallén 2024 01.jpeg Guaymallén restituye el rol de la reina de la Vendimia: la votación será a través del voto cantado. Foto: Prensa Municipalidad de Guaymallén Detalles de la Fiesta: La puesta en escena de "Guaymallén de mis amores" cuenta con un equipo creativo de lujo que garantiza calidad y sensibilidad local:

Dirección General: Virginia Paes y Héctor Gomina.

Guión: a cargo de la reconocida actriz Alicia Casares.

Identidad visual: la imagen oficial ha sido creada por el destacado artista Andrés Casciani. Para cerrar una noche que se anticipa cargada de identidad guaymallina, el escenario recibirá a dos de los exponentes más vibrantes del género: La Doble Folklore y la Trova Menduka, quienes pondrán ritmo y música en vivo al cierre de la festividad.

Las candidatas al cetro vendimial son: 21 son las candidatas que competirán por ser reina de la Vendimia de Guaymallén. La elección se realizará al término de la ceremonia oficial y será mediante voto cantado. candidatas reinas guaymallen 2026, lourdes rivera, puente de hierro candidatas reinas guaymallen 2026, katherina camallo, pedro molina candidatas reinas guaymallen 2026, lucia moya, nueva ciudad candidatas reinas guaymallen 2026, agostina mori, los corralitos candidatas reinas guaymallen 2026, milagros, giovarruscio, las cañas candidatas reinas guaymallen 2026, celeste escudero, la primavera candidatas reinas guaymallen 2026, iriel jorge, kilometro 8 candidatas reinas guaymallen 2026, ornella umana, kilometro 11 candidatas reinas guaymallen 2026, natalia sanchez, jesus nazareno candidatas reinas guaymallen 2026, camila constanzo, el sauce candidatas reinas guaymallen 2026, priscila ferrer, el bermejo candidatas reinas guaymallen 2026, victoria walrond, dorrego candidatas reinas guaymallen 2026, agostina ochoa, colonia segovia candidatas reinas guaymallen 2026, paulina vargas, colonia molina candidatas reinas guaymallen 2026, veronica alonzo, capilla de rosario candidatas reinas guaymallen 2026, daiana zelaya, belgrano candidatas reinas guaymallen 2026, valentina nunez, buena nueva candidatas reinas guaymallen 2026, belen gil, villa nueva candidatas reinas guaymallen 2026, micol caceres, san jose candidatas reinas guaymallen 2026, camila botacaulli, san francisco del monte candidatas reinas guaymallen 2026, luna de bortol, rodeo de la cruz