La figura de la Reina de la Vendimia será restituida en Guaymallén por una orden judicial.

La Municipalidad de Guaymallén anunció la restitución total de la figura de la Reina de la Vendimia y de todos los elementos tradicionales que componen el sistema vendimial. Esta decisión se toma en acatamiento a la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que ordenó revertir las modificaciones implementadas por la gestión anterior.

Asimismo, la comuna conducida por Marcos Calvente decidió volver al voto cantado , dejando de lado el voto electrónico , tal como ha ocurrido en otros departamentos, el más reciente en tomar la decisión fue Luján de Cuyo.

La controversia surgió cuando la gestión municipal previa, a cargo de Marcelino Iglesias, reemplazó la denominación de “Reina” por “Representante”, modificó el sistema de votación y alteró el protocolo de la fiesta.

Reina de la Vendimia: Guaymallén restituye la figura de la soberana departamental.

La participación activa de los distritos en su formato histórico.

El retorno del tradicional voto cantado para el anuncio de la ganadora.

El título de “Reina de la Vendimia de Guaymallén”.

Estas disposiciones fueron judicializadas, y la Suprema Corte determinó que no se ajustaban al marco legal, histórico y cultural vigente , obligando a la actual administración a restituir el sistema tradicional.

La Comisión Vendimia 2026 formalizó la decisión, destacando que el término "Reina" es un símbolo identitario de Mendoza, profundamente arraigado en la historia vitivinícola y el patrimonio cultural. La figura, consolidada desde 1936, no se considera un concurso de belleza, sino el rol de embajadora cultural, productiva y social de la provincia.

“La eliminación del término ‘Reina’ generó una ruptura con el sistema vendimial provincial y con las tradiciones culturales de la provincia. Su restitución devuelve coherencia histórica y fortalece la identidad departamental”, señalaron desde la Comisión.

La restitución de la Reina de la Vendimia se toma en acatamiento a la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Vuelve el “voto cantado” con transparencia garantizada

Respecto al proceso de elección, el intendente Marcos Calvente subrayó la necesidad de respetar la tradición y el marco legal: “Guaymallén debe respetar la tradición, la cultura y el marco legal de la Vendimia. Esta decisión devuelve al departamento su lugar dentro del sistema provincial y repone un símbolo histórico para nuestra comunidad”.

Si bien la votación se mantendrá en formato electrónico a través de la página oficial, se retoma la emotividad del anuncio por "voto cantado" con un procedimiento especial diseñado para garantizar la transparencia y agilidad:

A cada candidata se le asignarán 10 votos de piso, que serán anunciados públicamente.

Luego, se cantará únicamente la diferencia de votos reales obtenidos por cada postulante.

Este método permite comunicar un volumen reducido de votos, sin perder claridad ni extender la lectura del resultado, y a la vez conserva el efecto sorpresa que le da intensidad al momento.

Los votos impresos estarán certificados, lo que garantiza su trazabilidad y validez, mientras que el sistema de votación electrónica mantendrá sus controles auditados y avalados por escribanos públicos.

Con esta resolución, Guaymallén retoma plenamente su integración al sistema vendimial provincial, consolidando una celebración coherente con la historia y la identidad cultural de Mendoza.