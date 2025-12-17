Guaymallén homenajeó a empleados municipales con 25 años de servicio

Empleados municipales reconocidos en Guaymallén.

image Marcos Calvente: "Gracias por el trabajo silencioso, constante y muchas veces invisible" El intendente Marcos Calvente dijo que "cada uno de ustedes ha construido su camino dentro de esta institución, con esfuerzo, vocación de servicio y sobre todo con un profundo afecto por el lugar que eligieron para desarrollar su vida laboral. Ese cariño por la municipalidad no se aprende ni se impone, se forja con los años, con la convivencia diaria, con el orgullo de servir a la comunidad y de sentirse parte de un mismo proyecto".

image Luego agradeció el compromiso de los agasajados: "Gracias por el trabajo silencioso, constante y muchas veces invisible que sostiene al municipio todos los días. Los felicito sinceramente y les envío un abrazo enorme con el reconocimiento y el respeto que se han ganado a lo largo de estos 25 años de servicio".

image El secretario de Gobierno, Ignacio Conte dijo que "los funcionarios pasamos. Cada cuatro años cambia el intendente, cambian los secretarios, cambian los directores y los que siempre ponen el hombro a la comuna son los agentes municipales, son los que, cuando nosotros tomamos malas decisiones, ponen la cara por nosotros ante los vecinos. Creo que es muy importante su labor, por eso queremos agradecerles todo lo que hacen día a día por los vecinos. Gracias por el esfuerzo, por el trabajo diario".