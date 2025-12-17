17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Reconocimiento

Guaymallén homenajeó a empleados municipales con 25 años de servicio

El intendente de Guaymallén Marcos Calvente, destacó la vocación de servicio y el trabajo silencioso que sostienen a la comuna día a día.

Empleados municipales reconocidos en Guaymallén.

Empleados municipales reconocidos en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén celebró a los empleados que cumplieron 25 años de servicio. Sesenta trabajadores fueron agasajados en agradecimiento por la dedicación puesta en sus tareas para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Guaymallén. El agasajo se realizó en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Los trabajadores municipales convocados recibieron un mate y un espumante de Guaymallén.

image

Marcos Calvente: "Gracias por el trabajo silencioso, constante y muchas veces invisible"

El intendente Marcos Calvente dijo que "cada uno de ustedes ha construido su camino dentro de esta institución, con esfuerzo, vocación de servicio y sobre todo con un profundo afecto por el lugar que eligieron para desarrollar su vida laboral. Ese cariño por la municipalidad no se aprende ni se impone, se forja con los años, con la convivencia diaria, con el orgullo de servir a la comunidad y de sentirse parte de un mismo proyecto".

Lee además
Parque Solar en Guaymallén.
Gestión energética

Guaymallén avanza con el Parque Solar: Emesa lanzó el llamado a concurso
Un hombre sufrió un violento robo en Guaymallén y los delincuentes escaparon.
Lo amenazaron con un arma

Violento robo en Guaymallén: lo interceptaron en moto y le sacaron $4 millones
image

Luego agradeció el compromiso de los agasajados: "Gracias por el trabajo silencioso, constante y muchas veces invisible que sostiene al municipio todos los días. Los felicito sinceramente y les envío un abrazo enorme con el reconocimiento y el respeto que se han ganado a lo largo de estos 25 años de servicio".

image

El secretario de Gobierno, Ignacio Conte dijo que "los funcionarios pasamos. Cada cuatro años cambia el intendente, cambian los secretarios, cambian los directores y los que siempre ponen el hombro a la comuna son los agentes municipales, son los que, cuando nosotros tomamos malas decisiones, ponen la cara por nosotros ante los vecinos. Creo que es muy importante su labor, por eso queremos agradecerles todo lo que hacen día a día por los vecinos. Gracias por el esfuerzo, por el trabajo diario".

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

El Paseo de Arte Los Corralitos volvió a reunir a emprendedores y artistas en Guaymallén

Seguirá en la cárcel el acusado por el homicidio de Patricio Aracena en Guaymallén

Guaymallén consolida sus Escuelas de Oficios como herramienta de inserción laboral

Guaymallén lanza un workshop de comunicación con referentes del marketing digital mendocino

Manejaba un camión a alta velocidad por Guaymallén, huyó de la Policía y dio positivo de alcoholemia

Detuvieron una camioneta en Guaymallén y el conductor estaba alcoholizado: cuatriplicó el limite

Guaymallén impulsa la innovación en la industria minera y petrolera

LO QUE SE LEE AHORA
Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio
Navidad en comunidad

Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Te Puede Interesar

Vargas Arizu cruzó a Federico Sturzenegger: No comprendo la agresión hacia los viñateros,  es una falta de respeto
Polémica

Vargas Arizu cruzó a Sturzenegger: "No comprendo la agresión hacia los viñateros, es una falta de respeto"

Por Sofía Pons
El juez de Ejecución Penal habló mientras avanza el juicio político.
Avanza el Jury

Habló el juez mendocino sometido a juicio político: qué dijo sobre su posible destitución

Por Facundo La Rosa
¿La reforma laboral será retroactiva?: qué dijo el secretario de Trabajo. Foto: Parlamentario.
Congreso

¿La reforma laboral será retroactiva?: qué dijo el secretario de Trabajo

Por Sitio Andino Política