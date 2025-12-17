17 de diciembre de 2025
{}
Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: "Me parece una tozudez libertaria"

El ministro de Producción de Mendoza manifestó su enojo con Federico Sturzenegger por la falta de escucha y de "empatía". Escuchá la nota completa.

Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: "Me parece una tozudez libertaria"

 Por Sofía Pons

Tras el cruce a través de la red social X, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, expresó su enojo con el titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por la falta de escucha al sector vitivinícola y la discusión alrededor de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU).

"No soy habitual contestador, pero le contesté porque es una falta de respeto hacia la institucionalidad de la vitivinicultura en Mendoza. Acá no hay galpones con autos, hay una irracionalidad obtusa de una recomendación que hemos hecho", explicó en comunicación con Aconcagua Radio 90.1.

Según el ministro, Mendoza apoyó la desregulación de más de 970 normas, y solo pidió que se mantenga la obligatoriedad del CIU, mientras que la Nación quiere que sea de régimen opcional.

Vargas Arizu aclaró que cuando Sturzenegger estuvo en Mendoza para dialogar con el sector, los referentes manifestaron su descontento con la desregulación del CIU. "Pudiendo salir victorioso y aplaudido por toda la vitivinicultura, siendo empático con una de las normas, nos compara con lo que está pasando en la AFA. Lo considero una falta de respeto", manifestó.

Me parece una tozudez libertaria. Hay algunas regulaciones que hacen a la libertad de las personas. Me parece una tozudez libertaria. Hay algunas regulaciones que hacen a la libertad de las personas.

El ministro no dudó en expresar su enojo, teniendo en cuenta que la provincia de Mendoza es la que más respalda el proyecto político de Javier Milei. "No tiene porqué conocer la industria, lo que es un problema es ponerse obtuso, después de que se lo hemos dicho 20 veces y le advertimos que se iba a judicializar", indicó.

A su vez, expresó que ahora el gobierno nacional corre el riesgo de que todas las normas desregularizadas de la vitivinicultura se caigan.

La respuesta de Sturzenegger es que era su lucha, que iba a seguir con eso porque es el guardián de la libertad. La respuesta de Sturzenegger es que era su lucha, que iba a seguir con eso porque es el guardián de la libertad.

El funcionario mendocino dijo que no es la primera vez que trabaja con Sturzenegger, que lo felicita por su trabajo, pero hay una falta de empatía con el productor.

"Le mandé una carta a (Luis) Caputo y el Gobernador ha hablado con ellos. Acompañamos los cambios que está haciendo el presidente Milei, pero hay cosas más importantes que esta pelea, que se meta a desregular los medicamentos o los gremios", expresó en un claro tono de enojo.

Qué es el Certificado de Ingreso de Uva (CIU)

Vargas Arizu viene del sector privado y conoce la industria, por lo que explicó la utilidad del CIU. "Es un documento que no tiene costo, es un remito oficial que, a nuestro parecer, debe ser obligatorio", indicó.

Además, agregó: "Tiene una cantidad de información que no tiene un remito común, como el grado Domé, o de azúcar que tiene la uva, que brinda la posibilidad de hacer mosto concentrado, con lo cual si tiene más azúcar o menos, la uva puede variar su precio; o la posibilidad de hacer alcohol".

Otra información que brinda el certificado es el número de viñedo y de dónde proviene la uva. "Hace a la trazabilidad del producto", mencionó.

El ministro ejemplificó: "Las bodegas de vino fino tienen que hacer el CIU obligatoriamente porque tienen que certificar vinos. Cuando certificás un vino de reserva tenés que decir de dónde viene. Hay bodegas que no lo deben hacer, pero hay productores que cuando llevan la uva quieren que les pongan el grado azucarino y de dónde viene".

