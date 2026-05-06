Autonomía municipal: el Gobierno apura el tratamiento y sería ley la semana que viene

El Senado podría convertir en ley la declaración de necesidad de reforma el próximo martes.

El tratamiento de la autonomía municipal en Mendoza entra en su etapa decisiva en la Legislatura . Este miércoles se reúne la recientemente conformada comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) en el Senado , donde Cambia Mendoza tiene mayoría y buscará emitir despacho favorable a la media sanción de Diputados , con la mira puesta en llevar el proyecto al recinto el próximo martes y convertirlo en ley.

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Tal como ocurrió en la Cámara baja, el radicalismo y sus aliados intentarán darle "tratamiento exprés" a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, que contempla la necesidad de enmienda del artículo 197 de la Constitución Provincial, a fin de habilitar a los municipios a dictar sus propias cartas orgánicas . La propuesta del oficialismo llega como respuesta al proceso iniciado en San Rafael , hoy frenado por la Justicia, luego de que el propio Gobierno presentara un recurso ante la Corte por presunto conflicto de intereses .

Hace apenas dos semanas, el oficialismo logró aprobar el expediente con los dos tercios que exige la propia Carta Magna para ser modificada , y girarlo a la Cámara Alta. Durante ese debate, se incorporaron dos modificación claves : la eliminación de la exigencia para que la Legislatura ratifique las "mini Constituciones" sancionadas por las Comunas (basta con una notificación dentro de los 30 días de aprobadas), y el compromiso de avanzar en una futura ley de regionalización , que contemple una reorganización socio-geográfica de los municipios. “La Legislatura elaborará una Ley Marco de formación de regiones entre los municipios” , establece el nuevo texto aprobado.

Con ese agregado, el oficialismo logró destrabar acuerdos con el difonsismo y garantizar votos de ese sector de la oposición en la Cámara Baja, algo que ahora buscará replicar en el Senado.

Constitucion Mendoza, reforma constitucional El Senado avanza con la enmienda constitucional que incorpora la autonomía municipal.

La postura del peronismo frente a la autonomía municipal

Del otro lado, el Partido Justicialista —que estrenó esta semana el interbloque Encuentro Mendocino junto a La Unión Mendocina— analiza presentar un dictamen de minoría, en línea con lo que ya hizo en Diputados.

Sin embargo, la principal postura del peronismo es que el tratamiento debe suspenderse hasta que la Suprema Corte resuelva el conflicto planteado por las autoridades de la propia Legislatura.

En el PJ advierten que un avance parlamentario previo a que el máximo tribunal se expida implicaría el riesgo de incurrir en una ilegalidad por parte de la misma "Casa de las leyes", ya que se estaría “innovando” sobre una cuestión aún judicializada. En Cambia Mendoza, por su parte, entienden que la norma legisla sobre los 18 municipios, por lo tanto se trata de un proceso diferente al suspendido en el departamento sureño.

El peronismo también pone el foco en la modificación incorporada en Diputados, al considerar que podría representar una inconstitucionalidad. Puntualmente, en el espacio sostienen que el compromiso de avanzar en una ley de regionalización entraría en tensión con el artículo 199, que establece cómo deben conformarse los Concejos Deliberantes. Según esa interpretación, avanzar en una reorganización territorial mediante otra ley configuraría un exceso sobre el marco constitucional vigente.

Partido Justicialista, peronismo, La Unión Mendocina, Encuentro Mendocino El nuevo interbloque "Encuentro Mendocino" pone reparos al proyecto del oficialismo. Foto: Cristian Lozano

Cuenta regresiva para la sanción definitiva de la autonomía municipal

Pese a la oposición del PJ, el escenario más probable es que en LAC el oficialismo logre sacar despacho. Justamente es la única comisión constituida bajo el nuevo reparto de fuerzas del Senado. El paso formal se dio en la sesión del martes, cuando se definió su composición, con amplia mayoría de legisladores que responden a Casa de Gobierno.

El espacio está integrado por los radicales Martín Kerchner, Walther Marcolini, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Leonardo Yapur, Gustavo Soto y María Beatriz Galiñares. A ese grupo se suman los aliados libertarios Carolina Loparco y Lucas Fosco. Completan Adriana Cano y Pedro Serra (PJ), Armando Magistretti (PD), y Ariel Pringles (LUM).

Si el dictamen se concreta este miércoles, el proyecto quedará listo para ser tratado el martes 12 en el recinto, donde necesitará el respaldo de los dos tercios para convertirse en ley. Un apoyo que el oficialismo ya tiene garantizado.

nuevo Senado 2026, Legislatura Mendoza, foto prensa senado El Senado podría sancionar la autonomía municipal el próximo martes. Foto: Prensa Legislatura

Qué establece la enmienda constitucional y cómo continúa el proceso si es aprobada

De lograrse ese número en la votación en el Senado, la enmienda quedará sancionada y avanzará hacia el siguiente paso del proceso, que incluye la ratificación mediante consulta popular, que se realizaría en las elecciones provinciales de 2027. Si la mitad más uno de los electores avala la reforma, el Ejecutivo deberá promulgarla y entrará en vigencia.

A partir de allí, cada municipio deberá iniciar su proceso de creación de una carta orgánica, cumpliendo los mismos requisitos que exige una reforma constitucional. De este modo, el primer texto constitutivo de las comunas que avancen con el proceso sería creado recién en 2029, luego de las elecciones legislativas de ese año. Aquellos departamentos que decidan no hacerlo —o no logren los consensos necesarios— continuarán regidos por la Ley Orgánica de Municipalidades.

El texto que se debate en el Senado establece que, en el ejercicio de su autonomía, los municipios organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales. A su vez, se deja explícito que la Provincia garantizará la participación comunal en el régimen de coparticipación.

La enmienda tiene los siguientes ejes: