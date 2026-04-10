La autonomía municipal en San Rafael quedó en suspenso por decisión de la Corte

La Corte tiene la última palabra en el proceso iniciado en San Rfael.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza suspendió de manera preventiva el avance del proceso de autonomía municipal en San Rafael , luego de que corriese traslado a la Comuna sureña sobre el planteo por presunto conflicto de poderes que hizo el Gobierno provincial contra lo actuado por el Municipio desde septiembre del año pasado, cuando se aprobó la ordenanza que dio inicio al trámite.

La medida del máximo tribunal no implica una definición de fondo , pero sí tiene un efecto inmediato : la paralización de todo el proceso que el Municipio venía impulsando, incluida la convocatoria a la reunión constitutiva de la Convención Municipal que debía comenzar a sesionar en los próximos días, con los 24 representantes elegidos el 22 de febrero .

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En base a lo establecido por el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario y la Ley Orgánica de Municipalidades, las partes deben suspender cualquier procedimiento en curso cuando se plantea un conflicto de competencias ante la Corte. En los hechos, esto implica que la autonomía de San Rafael queda suspendida hasta que se resuelva el conflicto judicial .

En esta primera intervención, la Corte corrió traslado a la Municipalidad de San Rafael por el término de diez días para que responda la demanda presentada por el Gobierno provincial , que denunció un conflicto de poderes. Allí la Comuna tendrá la posibilidad de argumentar su postura y presentar los antecedentes (y pruebas) que crea convenientes.

Constancia Cédula Corte

Además, solicitó la remisión de los antecedentes del proceso y dio intervención al Fiscal de Estado, Fernando Simón, quien deberá emitir un dictamen, que si bien no es vinculante, sienta un antecedente importante para la resolución del tribunal. En los últimos días, el funcionario dejó algunos indicios de por dónde dirigirá su escrito.

Su postura fue "salomónica" con las partes. Por un lado, le dio la derecha a San Rafael en cuanto a que la demora de más de tres décadas de la Provincia para consagrar la autonomía municipal (tal el mandato de la reforma constitucional de 1994) es argumento válido para que un municipio intente avanzar por su cuenta. Por el otro, señaló que el proceso de enmienda planteado por el Ejecutivo días atrás para saldar esa deuda institucional, de algún modo resolvería este incumplimiento histórico.

Una vez recibida la opinión del Fiscal de Estado, se abrirá una etapa de análisis en la que el tribunal podrá requerir más pruebas o avanzar directamente hacia una resolución de fondo, que será la que determine si el municipio puede o no continuar con su camino hacia la autonomía.

Autonomía municipal: por qué la Provincia se opone a que San Rafael avance por su cuenta

Finalizadas las elecciones de convencionales municipales, el Gobierno provincial decidió judicializar el proceso impulsado por San Rafael, bajo el argumento de que el municipio avanzó sobre competencias que no le corresponden.

En su presentación, la Provincia sostiene que la autonomía municipal no puede ser definida de manera unilateral por un departamento, sino que debe surgir de una habilitación previa en el marco de la Constitución provincial.

Embed - AUTONOMÍA MUNICIPAL: EL GOBIERNO DEMANDA A SAN RAFAEL

En esa línea, advirtió que la convocatoria a una convención constituyente local carecería de sustento jurídico sin una reforma —o en este caso, una enmienda— que establezca los alcances de esa autonomía.

En paralelo a la presentación judicial, el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de enmienda del artículo 197 de la Constitución de Mendoza para regular el régimen de autonomías municipales.

La postura de San Rafael

Desde el municipio, en tanto, defienden la legitimidad del proceso, que no solo fue aprobado a nivel local (vía Concejo Deliberante), sino que además tuvo validación en las urnas con la elección de convencionales.

Días atrás, el intendente Omar Félix volvió a defender el avance de la autonomía municipal, al sostener que San Rafael está ejerciendo un derecho que considera propio y que cuenta con respaldo popular.

En ese marco, también advirtió que la intervención de la Provincia implicaba un intento de frenar una decisión política tomada por los sanrafaelinos. Simultáneamente, había anunciado que la convocatoria a la Convención Municipal se haría en los próximos días, medida que quedó preventivamente suspendida por la Corte.