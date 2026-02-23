La otra elección: estas son las 24 personas que crearán la primera Carta Orgánica de San Rafael

Además de la renovación de la mitad de los Concejos Deliberantes en seis departamentos, las elecciones comunales del domingo definieron los 24 convencionales que estarán a cargo de la elaboración de la Carta Orgánica de San Rafael, la primera que dicte un municipio de Mendoza.
En ese apartado, a diferencia de lo ocurrido con los concejales, el espacio que más votos cosechó fue el Partido Justicialista, que se presentó como "San Rafael en Marcha", con el diputado nacional y exintendente Emir Félix a la cabeza de la lista. El oficialismo municipal —entonces— colocó once constituyentes, lo que le otorga la primera minoría en la futura Convención Municipal.
Segundo —con diez representantes— se ubicó La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. También lograron instalar convencionales el Frente Libertario Demócrata (dos) y San Rafael Futuro (kirchnerismo), que se quedó con un escaño.
Pensando en el escenario político que se conformará una vez que asuman el cargo, no sería descabellado pensar una alianza entre los dos libertarios "blue" con la decena de convencionales de LLA+CM. Del otro lado, habrá que ver si el representante del kirchnerismo —hoy en abierta confrontación con la conducción municipal— opta por acercarse a sus colegas peronistas o adopta una posición independiente.
En cualquier caso, el escenario se presenta prácticamente equilibrado entre fuerzas, por lo que será necesario construir consensos para definir los principios rectores de la nueva Carta Orgánica municipal.
Cuál será el rol de los convencionales municipales de San Rafael y cuándo comenzarán su tarea
Sanción de la Carta Orgánica Municipal: una vez proclamados los convencionales electos este domingo, la Convención Municipal deberá comenzar a sesionar dentro de los próximos sesenta días. A partir de allí, el cuerpo contará con 90 días para elaborar y aprobar el texto que establecerá las pautas del ordenamiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de San Rafael, siguiendo los principios básicos incluidos en la ordenanza que declaró la autonomía municipal.
Convocatoria a referéndum: este es el paso incluido en la audiencia conciliatoria. El llamado estará a cargo del Concejo Deliberante de San Rafael y el referéndum se llevará adelante en las elecciones posteriores a la creación de la Carta Orgánica. Es decir, en los comicios municipales de 2027, cuando se incorporará una opción para que el electorado avale o rechace esa carta de autonomía municipal.
Reglamentación y promulgación: de ser afirmativa la voluntad popular, el paso siguiente estará a cargo del Ejecutivo municipal, que reglamentará y promulgará la nueva Carta Orgánica, la cual entrará en vigencia una vez publicada oficialmente.
Quiénes son los 24 convencionales municipales de San Rafael surgidos de las elecciones 2026