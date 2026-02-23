23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Autonomía municipal

La otra elección: estas son las 24 personas que crearán la primera Carta Orgánica de San Rafael

Las elecciones de este domingo no solo definieron los concejales en seis comunas, sino también los convencionales municipales en el departamento sureño. De qué se trata y cuál será su rol.

San Rafael será la primera comuna de Mendoza en contar con Carta Orgánica propia.

San Rafael será la primera comuna de Mendoza en contar con Carta Orgánica propia.

 Por Facundo La Rosa

Además de la renovación de la mitad de los Concejos Deliberantes en seis departamentos, las elecciones comunales del domingo definieron los 24 convencionales que estarán a cargo de la elaboración de la Carta Orgánica de San Rafael, la primera que dicte un municipio de Mendoza.

Lee además
Con un acto fundacional, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa formalizó su llegada a San Rafael
Celebración en la Catedral

Con un acto fundacional, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa formalizó su llegada a San Rafael
Elecciones 2026 en Mendoza: quién ganó y quién perdió en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján, San Rafael y La Paz
los que entran y salen

Elecciones 2026: Quiénes ganan y quiénes pierden representación en los Concejos Deliberantes

En ese apartado, a diferencia de lo ocurrido con los concejales, el espacio que más votos cosechó fue el Partido Justicialista, que se presentó como "San Rafael en Marcha", con el diputado nacional y exintendente Emir Félix a la cabeza de la lista. El oficialismo municipal —entonces— colocó once constituyentes, lo que le otorga la primera minoría en la futura Convención Municipal.

Emir Félix, acto La Paz 16-10-25
Emir Félix será uno de los 24 convencionales municipales de San Rafael.

Emir Félix será uno de los 24 convencionales municipales de San Rafael.

Segundo —con diez representantes— se ubicó La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. También lograron instalar convencionales el Frente Libertario Demócrata (dos) y San Rafael Futuro (kirchnerismo), que se quedó con un escaño.

Pensando en el escenario político que se conformará una vez que asuman el cargo, no sería descabellado pensar una alianza entre los dos libertarios "blue" con la decena de convencionales de LLA+CM. Del otro lado, habrá que ver si el representante del kirchnerismo —hoy en abierta confrontación con la conducción municipal— opta por acercarse a sus colegas peronistas o adopta una posición independiente.

En cualquier caso, el escenario se presenta prácticamente equilibrado entre fuerzas, por lo que será necesario construir consensos para definir los principios rectores de la nueva Carta Orgánica municipal.

Cuál será el rol de los convencionales municipales de San Rafael y cuándo comenzarán su tarea

Resuelto el conflicto judicial que hizo peligrar hasta último momento la elección de convencionales, el cronograma de la Convención Municipal se mantiene tal como se diseñó originalmente, aunque con un condicionante agregado en la audiencia conciliatoria celebrada días atrás en la Suprema Corte. Las etapas a cumplirse son las siguientes:

  • Sanción de la Carta Orgánica Municipal: una vez proclamados los convencionales electos este domingo, la Convención Municipal deberá comenzar a sesionar dentro de los próximos sesenta días. A partir de allí, el cuerpo contará con 90 días para elaborar y aprobar el texto que establecerá las pautas del ordenamiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de San Rafael, siguiendo los principios básicos incluidos en la ordenanza que declaró la autonomía municipal.
  • Convocatoria a referéndum: este es el paso incluido en la audiencia conciliatoria. El llamado estará a cargo del Concejo Deliberante de San Rafael y el referéndum se llevará adelante en las elecciones posteriores a la creación de la Carta Orgánica. Es decir, en los comicios municipales de 2027, cuando se incorporará una opción para que el electorado avale o rechace esa carta de autonomía municipal.
  • Reglamentación y promulgación: de ser afirmativa la voluntad popular, el paso siguiente estará a cargo del Ejecutivo municipal, que reglamentará y promulgará la nueva Carta Orgánica, la cual entrará en vigencia una vez publicada oficialmente.
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL APROBÓ EL PROYECTO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL
El Concejo Deliberante de San Rafael deberá convocar a un referéndum ciudadano para ratificar la Carta Orgánica.

El Concejo Deliberante de San Rafael deberá convocar a un referéndum ciudadano para ratificar la Carta Orgánica.

Quiénes son los 24 convencionales municipales de San Rafael surgidos de las elecciones 2026

Frente San Rafael en Marcha

  1. Emir Félix
  2. Cristina Da Dalt
  3. Alfredo Juri Sticca
  4. Matilde Pronotto
  5. Renzo Gili
  6. Paula Fuentes
  7. Danilo Pelayes
  8. Sara Gil
  9. Alberto Alzaa
  10. Carina Bordón
  11. Juan Fernández

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Nicolás De Pedro
  2. Viviana Vergani
  3. Fernanda Gómez
  4. Gonzalo Altamiranda
  5. Martín Buscemi
  6. Ana Eraso
  7. Nahir Tala
  8. Guillermo Fuentes Riva
  9. Dolly Ferreyra
  10. Diego Tercero

Frente Libertario Demócrata

  1. Martín Marcianesi
  2. Giuliana Ulloa

Alianza San Rafael Futuro

  1. Nadir Yasuff
Temas
Seguí leyendo

Emir Félix tras las elecciones 2026: "Para nosotros lo vital era la convención y la hemos ganado holgadamente"

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en el departamento de San Rafael

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Griselda Petri fiscalizó en San Rafael: "Somos muy optimistas"

Emir Félix: "Espero que este proceso empiece a abrir una agenda provincial de autonomías municipales"

Elecciones 2026 en San Rafael: Omar Félix destacó la elección de los convencionales

Elecciones 2026: hasta el momento, hay baja participación en los seis departamentos en los que se vota

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2026 en Mendoza: quién ganó y quién perdió en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján, San Rafael y La Paz
los que entran y salen

Elecciones 2026: Quiénes ganan y quiénes pierden representación en los Concejos Deliberantes

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Quiénes festejaron y quiénes se fueron derrotados este domingo.
Análisis

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes