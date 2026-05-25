San Rafael homenajeó a los hombres de Mayo con un emotivo acto patrio

Festejos por el 25 de Mayo en San Rafael.

Como ocurre cada año para esta fecha patria, San Rafael se reunió en la histórica Villa 25 de Mayo para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo .

La celebración tuvo como epicentro la Plaza Centenario , donde vecinos, instituciones y autoridades participaron de una emotiva jornada cargada de símbolos patrios.

Se puso en marcha el Desafío Ruta 40 con el Prólogo: repasá lo sucedido

Folclore, tradición y miles de personas: así se vivió el gran Pericón en San Rafael

Del acto formaron parte las banderas de ceremonia de escuelas, entidades intermedias, instituciones locales y fuerzas de seguridad de la región, que acompañaron el homenaje a los protagonistas de la Revolución de Mayo.

La Banda de Policía fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino durante el tradicional izamiento de las banderas.

image

El mensaje de Omar Félix por el Día de la Patria

El intendente Omar Félix participó de las actividades y destacó la importancia de mantener vivos los valores de Mayo.

Embed - SAN RAFAEL: 25 DE MAYO “ES UNA FECHA PARA REFLEXIONAR”

“Es una jornada muy importante para nuestra Patria. Recordamos a los hombres de Mayo, que son el ejemplo que hoy debemos retomar para generar consensos y legar a las próximas generaciones un futuro mejor”, expresó el jefe comunal durante el acto.

image

Tedeum, encabezado por Monseñor Mazzitelli

Durante el Tedeum, Monseñor Mazzitelli dejó un mensaje centrado en la unidad, el diálogo y la necesidad de pensar una Argentina más unida, en medio de un contexto social complicado.

image

Durante su discurso remarcó que, más allá de las diferencias políticas, religiosas o sociales, el país necesita recuperar valores como la fraternidad, la solidaridad y el respeto para poder salir adelante.

image

También recordó el espíritu de los próceres de Mayo, destacando que construyeron el país pensando en las futuras generaciones y no en intereses personales o inmediatos.