Arranca el Desafío Ruta 40 y Mendoza vuelve a meterse en el centro del Rally Raid mundial

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 comenzará este domingo 24 de mayo y volverá a convertir a Argentina en uno de los grandes escenarios del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). La competencia unirá las provincias de San Juan y Mendoza, tendrá cinco etapas extremadamente exigentes y reunirá a algunas de las máximas figuras internacionales del Cross Country.
El DR40 tendrá récord de participantes y estrellas mundiales
Dentro de las categorías FIA habrá 24 vehículos Ultimate, además de Challenger, Side by Side y Stock, conformando una grilla cargada de figuras y equipos oficiales. En motos y quads también aparecerán varios protagonistas de nivel mundial como Luciano Benavides, Ricky Brabec, Nasser Al Attiyah, Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel y Nani Roma.
Las miradas argentinas estarán especialmente puestas sobre Luciano Benavides, líder del campeonato mundial en Rally GP, además de nombres importantes como Nicolás Cavigliasso, Valentina Pertegarini, Jeremías González Ferioli, Gonzalo Rinaldi, Sebastián Halpern y el mendocino Lucio Álvarez.
— World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 19, 2026
Cómo será el prólogo y cuándo comenzará la actividad oficial
La actividad oficial del Desafío Ruta 40 comenzará el domingo 24 de mayo con el prólogo en Albardón, San Juan, donde motos y quads afrontarán nueve kilómetros cronometrados desde las 12 del mediodía. En paralelo, los vehículos FIA tendrán una jornada de shakedown en ese mismo sector antes de la largada simbólica nocturna.
La ceremonia de inicio se realizará desde las 19 en el Centro Cultural Conte Grand, donde miles de fanáticos podrán observar de cerca a los mejores pilotos del planeta. Además, los vivacs estarán abiertos al público con acceso libre y gratuito entre las 11 y las 20.30 tanto en El Villicum como en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael.
Mendoza tendrá las etapas más esperadas de toda la carrera
Sin embargo, uno de los momentos más espectaculares llegará durante la Etapa 3, considerada por muchos pilotos como la jornada más emblemática del rally. Allí aparecerán las históricas Dunas de El Nihuil, donde los competidores deberán atravesar enormes médanos mendocinos y encontrar constantemente la mejor línea para no perder tiempo atrapados en la arena.
La tercera etapa tendrá además 409 kilómetros de especial, transformándose en el tramo cronometrado más largo de toda la edición 2026. Posteriormente, la carrera volverá rumbo a San Juan atravesando caminos de montaña, altura y sectores extremadamente técnicos sobre la Cordillera de Los Andes.
El público podrá seguir el rally en sectores seguros
La organización confirmó que las zonas de espectadores se irán informando progresivamente durante la semana de carrera. Los fanáticos podrán ubicarse en sectores especialmente habilitados con presencia policial, servicios básicos y condiciones seguras para disfrutar del espectáculo.
Además del impacto deportivo, el Desafío Ruta 40 2026 volverá a generar un fuerte movimiento turístico y económico tanto en San Juan como en Mendoza, especialmente en San Rafael, donde se espera una enorme presencia de fanáticos del automovilismo.