12 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Campeonato Mundial de Motociclismo

MotoGP: Marc Márquez volvió a arrasar en Sachsenring y estiró su dominio en Alemania

El español Marc Márquez dominó de punta a punta el Gran Premio de Alemania en el exigente MotoGP. Mirá lo sucedido.

Marc Márquez volvió a convertir Sachsenring en su territorio favorito y sumó otra victoria contundente en la temporada del MotoGP.

Marc Márquez volvió a convertir Sachsenring en su territorio favorito y sumó otra victoria contundente en la temporada del MotoGP.

Por Sitio Andino Deportes

Marc Márquez volvió a demostrar que Sachsenring es su circuito predilecto. El piloto del Ducati Lenovo Team dominó de principio a fin el Gran Premio de Alemania en el MotoGP, consiguió una nueva victoria sin sobresaltos y amplió su impresionante historial en el trazado alemán, donde ya suma diez triunfos.

Con un ritmo demoledor, Marc Márquez administró la ventaja durante las 30 vueltas y no le dio oportunidades a ninguno de sus rivales, completando además un fin de semana perfecto luego de haber ganado también la carrera Sprint del sábado.

Las caídas cambiaron el desarrollo de la carrera

La competencia tuvo dos momentos decisivos con los abandonos de dos candidatos al podio.

Fabio Di Giannantonio sufrió una caída en la tercera vuelta cuando marchaba quinto, mientras que Álex Márquez también terminó en el suelo en el noveno giro cuando ocupaba el segundo lugar.

Ambos incidentes facilitaron aún más el camino del líder, que administró la diferencia hasta la bandera a cuadros.

Ogura sorprendió y Acosta volvió a destacarse

Con las caídas de varios protagonistas, Ai Ogura aprovechó la oportunidad para completar una gran actuación y finalizar segundo, después de superar a Raúl Fernández en el tramo final de la carrera.

Por su parte, Pedro Acosta volvió a mostrarse competitivo y terminó cuarto, mientras que el líder del campeonato, Jorge Martín, resistió los ataques de Pecco Bagnaia para finalizar por delante del italiano.

Así terminó el Gran Premio de Alemania

  • Marc Márquez
  • Ai Ogura
  • Raúl Fernández
  • Pedro Acosta
  • Jorge Martín
  • Francesco Bagnaia
  • Fabio Quartararo
  • Luca Marini
  • Enea Bastianini
  • Brad Binder

MotoGP entra en receso

Luego de la competencia en Sachsenring, el MotoGP tendrá un breve receso de mitad de temporada.

La actividad volverá el primer fin de semana de agosto, cuando el campeonato dispute el Gran Premio de Gran Bretaña en el tradicional circuito de Silverstone, donde Marc Márquez buscará extender su gran momento.

Temas
Seguí leyendo

Huracán Las Heras golpeó en Neuquén y dio un paso gigante hacia la clasificación

El mendocino Julián Santero se subió al podio en Posadas y Fritzler escribió una página histórica en el TC

Así no sirve para ninguno: Fadep y San Martín no pudieron salir del empate en el Federal A

Morelli quedó a siete milésimas del podio y Perrone tuvo un domingo para el olvido en el Moto3

¡Dios te oiga! La curiosa maldición de Tuchel que alimenta el sueño de Argentina

Selección argentina: cómo está Lionel Messi tras el golpe que sufrió ante Suiza en el Mundial 2026

Franco Colapinto hizo trompos, desató la ovación y cerró a pura adrenalina el Festival de Goodwood

"Invencible", "lágrimas" y "mucho VAR": así habló el mundo del triunfo argentino

Lee además
Benjamin Schamine, debut y gol para el Tomba.

Con un golazo a lo Julián Álvarez, el Tomba volvió al triunfo en la Bodega y se acerca al Reducido
La Lepra sigue con vida.

Copa Argentina: Independiente Rivadavia venció a Tigre y avanzó con la mira puesta en la Supercopa
LO QUE SE LEE AHORA
¿Qué se dice en el mundo sobre el triunfo nacional?

"Invencible", "lágrimas" y "mucho VAR": así habló el mundo del triunfo argentino

Las Más Leídas

¿Qué se dice en el mundo sobre el triunfo nacional?

"Invencible", "lágrimas" y "mucho VAR": así habló el mundo del triunfo argentino

Investigan un ajuste de cuentas tras el homicidio de un joven en los festejos del Mundial. (Imagen de la víctima gentileza de ElDoce)

De la euforia por los festejos al horror: asesinaron a un joven durante los festejos por Argentina

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2436 y números ganadores del domingo 12 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2436 y números ganadores del domingo 12 de julio

El fenómeno del tarot y la astrología volvió a instalarse entre los hinchas argentinos antes del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026: el inquietante pronóstico que hizo temer lágrimas en Argentina

Mundial 2026, en vivo: reviví la gran victoria de Argentina ante Suiza en los cuartos de final EN VIVO

Mundial 2026, en vivo: reviví la gran victoria de Argentina ante Suiza en los cuartos de final