MotoGP: Marc Márquez volvió a arrasar en Sachsenring y estiró su dominio en Alemania

Marc Márquez volvió a demostrar que Sachsenring es su circuito predilecto. El piloto del Ducati Lenovo Team dominó de principio a fin el Gran Premio de Alemania en el MotoGP, consiguió una nueva victoria sin sobresaltos y amplió su impresionante historial en el trazado alemán, donde ya suma diez triunfos.
Con un ritmo demoledor, Marc Márquez administró la ventaja durante las 30 vueltas y no le dio oportunidades a ninguno de sus rivales, completando además un fin de semana perfecto luego de haber ganado también la carrera Sprint del sábado.
Las caídas cambiaron el desarrollo de la carrera
La competencia tuvo dos momentos decisivos con los abandonos de dos candidatos al podio.
Fabio Di Giannantonio sufrió una caída en la tercera vuelta cuando marchaba quinto, mientras que Álex Márquez también terminó en el suelo en el noveno giro cuando ocupaba el segundo lugar.
Ambos incidentes facilitaron aún más el camino del líder, que administró la diferencia hasta la bandera a cuadros.
Ogura sorprendió y Acosta volvió a destacarse
Con las caídas de varios protagonistas, Ai Ogura aprovechó la oportunidad para completar una gran actuación y finalizar segundo, después de superar a Raúl Fernández en el tramo final de la carrera.
Por su parte, Pedro Acosta volvió a mostrarse competitivo y terminó cuarto, mientras que el líder del campeonato, Jorge Martín, resistió los ataques de Pecco Bagnaia para finalizar por delante del italiano.
Así terminó el Gran Premio de Alemania
Marc Márquez
Ai Ogura
Raúl Fernández
Pedro Acosta
Jorge Martín
Francesco Bagnaia
Fabio Quartararo
Luca Marini
Enea Bastianini
Brad Binder
MotoGP entra en receso
Luego de la competencia en Sachsenring, el MotoGP tendrá un breve receso de mitad de temporada.
La actividad volverá el primer fin de semana de agosto, cuando el campeonato dispute el Gran Premio de Gran Bretaña en el tradicional circuito de Silverstone, donde Marc Márquez buscará extender su gran momento.