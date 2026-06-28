28 de junio de 2026
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Campeonato Mundial de Motociclismo

Ai Ogura logró su primera victoria en MotoGP y Jorge Martín recuperó el liderazgo del campeonato

El japonés consiguió su primer triunfo en MotoGP al imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos. Repasá lo sucedido.

Ai Ogura encabezó el histórico 1-2-3 de Aprilia en Assen y celebró su primer triunfo en el MotoGP.

Ai Ogura encabezó el histórico 1-2-3 de Aprilia en Assen y celebró su primer triunfo en el MotoGP.

Por Sitio Andino Deportes

Ai Ogura escribió una página histórica en el Gran Premio de los Países Bajos al conseguir este domingo su primera victoria en MotoGP. El piloto japonés lideró el contundente 1-2-3 de Aprilia en el circuito de Assen, escoltado por Raúl Fernández y Jorge Martín, quien además recuperó el liderazgo del campeonato tras el abandono de Marco Bezzecchi.

Primero fue Raúl Fernández quien logró superarlo y, poco después, Ai Ogura hizo lo propio para tomar definitivamente el liderazgo. El japonés administró la ventaja hasta la bandera a cuadros y consiguió el primer triunfo de su carrera en MotoGP, además de convertirse en el primer piloto japonés en ganar en la categoría desde 2004.

Detrás del trío de Aprilia finalizaron Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez, Enea Bastianini y Marc Márquez, quien fue penalizado por exceder los límites de la pista sobre el final de la competencia.

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Bezzecchi abandonó y Jorge Martín volvió a ser líder

Uno de los momentos decisivos de la carrera ocurrió en la segunda vuelta, cuando Marco Bezzecchi sufrió una fuerte caída mientras marchaba en los puestos de punta. El italiano debió abandonar y fue trasladado al centro médico para su evaluación.

Ese abandono permitió que Jorge Martín, con su tercer puesto, recuperara el liderazgo del campeonato y se marchara de Assen con una importante ventaja en la pelea por el título.

Lo que viene en MotoGP

Tras un intenso fin de semana en Assen, el Campeonato Mundial de MotoGP tendrá una semana de descanso antes de volver a la acción.

La próxima cita será el Gran Premio de Alemania, que se disputará del 10 al 12 de julio en el tradicional circuito de Sachsenring. La carrera principal se correrá el domingo 12 de julio, desde las 9:00 (hora de Argentina).

El trazado alemán, uno de los más técnicos y exigentes del calendario, será escenario de un nuevo capítulo en la lucha por el campeonato, que ahora tiene a Jorge Martín como líder. Además, todas las miradas estarán puestas en Ai Ogura, quien llegará con el impulso de haber conseguido su primera victoria en la categoría reina.

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