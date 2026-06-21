Marc Márquez ganó en República Checa y se mete de lleno en la pelea por el Mundial de MotoGP

Marc Márquez consiguió su segundo triunfo consecutivo y volvió a meterse en la pelea por el título de MotoGP.

Marc Márquez se quedó este domingo con la victoria en el Gran Premio de República Checa de MotoGP , disputado en el circuito de Brno , y dio un paso importante en su lucha por el campeonato. El piloto español de Ducati aprovechó la ausencia del líder Marco Bezzecchi , sancionado tras agredir a un comisario de pista, para descontar puntos valiosos en la clasificación general.

Marc Márquez construyó su victoria con una gran remontada en el tramo final de la carrera. El español partió desde la cuarta posición y rápidamente se acomodó entre los protagonistas. Tras superar al japonés Ai Ogura , comenzó una intensa persecución sobre su compañero de equipo, Francesco Bagnaia , quien había tomado el liderazgo en los primeros giros.

La maniobra decisiva llegó en la vuelta 16, cuando Marc Márquez lanzó el ataque sobre Bagnaia para quedarse con la punta de la competencia. Desde allí controló el ritmo hasta la bandera a cuadros y celebró su victoria número 101 en el campeonato mundial y la 76ª en MotoGP . El podio quedó conformado por Ai Ogura en el segundo puesto y Francesco Bagnaia en la tercera colocación.

¡QUIERE EL TÍTULO MUNDIAL! Marc Márquez volvió a ganar, segundo GP consecutivo, y está a 40 puntos de Bezzecchi. El español lleva 101 victorias y contando… pic.twitter.com/PBZRrV8vHu

Cómo quedó el campeonato de MotoGP tras la fecha en Brno

La victoria de Marc Márquez le permitió recortar una diferencia importante con Marco Bezzecchi. El piloto italiano de Aprilia no pudo participar de la carrera luego de recibir una sanción por conducta antideportiva tras un incidente con un auxiliar de pista durante la competencia sprint.

Gracias a ese escenario, Márquez logró acercarse a 40 puntos del liderazgo del campeonato, mientras que Jorge Martín también sacó provecho de la ausencia de su compañero de equipo y quedó a solo ocho unidades de la cima pese a finalizar noveno. Por su parte, Fabio Di Giannantonio reforzó su presencia entre los principales aspirantes al título luego de terminar cuarto.

Cuándo vuelve a correr MotoGP

La próxima fecha del Mundial de MotoGP se disputará entre el 26 y el 28 de junio en los Países Bajos. La categoría desembarcará en el histórico circuito de Assen, uno de los trazados más tradicionales y emblemáticos del motociclismo mundial, donde continuará la pelea por el campeonato en una temporada que se presenta cada vez más ajustada.

Además de la victoria de Márquez, la carrera de Brno dejó actuaciones destacadas de Joan Mir, quien terminó quinto, y de Fermín Aldeguer, que concluyó sexto. También sumaron puntos Raúl Fernández y Maverick Viñales, mientras que Pedro Acosta abandonó por problemas mecánicos en la última vuelta.