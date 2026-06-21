21 de junio de 2026
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Club Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú necesita volver al triunfo ante Gimnasia y Tiro para recuperar terreno: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra el Lobo salteño por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo de la zona B.

El Club Deportivo Maipú va por los tres puntos.

El Club Deportivo Maipú va por los tres puntos.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Primera Nacional ingresa en una etapa decisiva y el Club Deportivo Maipú afrontará este domingo una prueba clave cuando reciba a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El encuentro se disputará desde las 16:30, contará con transmisión de LPF Play y será controlado por Juan Ignacio Nebbietti.

El conjunto dirigido por Mariano Echeverría necesita volver al triunfo para recuperar posiciones y regresar a la zona de Reducido.

Cómo llega el Club Deportivo Maipú al partido ante Gimnasia y Tiro

El Cruzado atraviesa un momento complicado y buscará reencontrarse con la victoria frente a su gente. El equipo mendocino llega golpeado después de sufrir dos derrotas consecutivas que frenaron su crecimiento en el campeonato. Primero cayó 1 a 0 frente a Güemes en condición de visitante y luego volvió a perder por idéntico marcador como local ante Tristán Suárez.

Más allá de los resultados, las últimas presentaciones dejaron preocupación por la falta de contundencia ofensiva y la dificultad para transformar en situaciones de gol los momentos favorables que genera durante los partidos. Por eso, el compromiso frente al conjunto salteño aparece como una oportunidad importante para cambiar la imagen, recuperar confianza y volver a sumar de a tres en una categoría donde la pelea por los puestos de clasificación se encuentra cada vez más ajustada.

El objetivo de Mariano Echeverría es claro: recuperar protagonismo y volver a instalar a Maipú dentro del lote de equipos que pelean por ingresar al Reducido.

Gimnasia y Tiro también llega necesitado de puntos

El conjunto salteño atraviesa una realidad similar y busca alejarse de la zona comprometida de la tabla. Del otro lado estará un rival que tampoco encuentra regularidad. Gimnasia y Tiro de Salta viene de perder 1 a 0 frente a Quilmes y necesita sumar para no complicarse en la parte baja de las posiciones.

La derrota ante el Cervecero dejó al conjunto norteño con poco margen de error y por eso llegará a Mendoza con la obligación de conseguir un resultado positivo.

La necesidad de ambos equipos promete un encuentro intenso y disputado, con mucho en juego tanto para quienes aspiran a pelear arriba como para aquellos que intentan escapar de los puestos comprometidos.

Un triunfo para llegar mejor al receso

Maipú buscará despedirse de la actividad oficial con una victoria antes del parate de dos semanas. Luego de este compromiso, la Primera Nacional tendrá un receso de dos semanas antes de retomar la competencia. El próximo compromiso del conjunto mendocino será el domingo 5 de julio desde las 16.30, cuando vuelva a presentarse en el estadio Omar Higinio Sperdutti para recibir a Agropecuario.

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