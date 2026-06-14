El Deportivo Maipú recibe a Tristán Suárez en un duelo clave: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú afrontará este domingo un compromiso determinante cuando reciba a Tristán Suárez por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto mendocino buscará hacerse fuerte en el estadio Omar Higinio Sperdutti para recuperar terreno en la pelea por la clasificación al Reducido y llegar de la mejor manera al receso del torneo.

Deportivo Maipú recibirá a Tristán Suárez este domingo desde las 16.30 por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Omar Higinio Sperdutti , será transmitido por LPF Play y tendrá el arbitraje de Lucas Comesaña .

El Cruzado afronta un partido de enorme importancia en su lucha por ingresar al Reducido , ya que necesita recuperarse luego de la derrota sufrida ante Güemes de Santiago del Estero. El conjunto mendocino cayó 1 a 0 en un encuentro que parecía encaminarse al empate , pero terminó definiéndose con un desafortunado gol en contra sobre el cierre.

Además, Maipú intentará apoyarse en la fortaleza que viene mostrando como local , condición en la que hace varias fechas que no conoce la derrota y donde ha conseguido gran parte de los puntos que hoy lo mantienen en carrera.

Cómo llegan Maipú y Tristán Suárez

El Botellero sabe que no puede seguir dejando unidades en el camino si pretende mantenerse dentro del lote de equipos que pelean por ingresar al Reducido.

La caída frente a Güemes representó un golpe inesperado, aunque puertas adentro existe confianza en volver a sumar de a tres ante su gente. El cuerpo técnico considera que el equipo viene mostrando un crecimiento sostenido en su funcionamiento, más allá del resultado adverso en Santiago del Estero.

Del otro lado estará un rival de mucho cuidado. Tristán Suárez se encuentra entre los protagonistas de la Zona B y llega a Mendoza luego de empatar sin goles frente a Almagro en condición de local.

Si bien el Lechero dejó escapar puntos importantes en su última presentación, continúa siendo uno de los equipos más regulares del campeonato y buscará llevarse algo positivo de calle Vergara para seguir afianzado en la parte alta de la tabla.

Qué le queda a Maipú antes del receso

Además de este compromiso frente a Tristán Suárez, Deportivo Maipú todavía tiene pendiente el encuentro reprogramado por el paro de la AFA, que disputará frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Ese partido se jugará desde las 19 en el estadio Omar Higinio Sperdutti y representará una nueva oportunidad para seguir sumando puntos antes de la interrupción del certamen.

Luego de esa presentación, la Primera Nacional ingresará en un parate que se extenderá hasta julio, cuando se reanude la actividad con la segunda parte de la temporada.

Por eso, el Cruzado afrontará dos compromisos fundamentales en apenas unos días, con la misión de llegar al descanso dentro de los puestos de pelea y con la ilusión intacta de seguir siendo protagonista en la lucha por el ascenso.

La síntesis

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Los resultados

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