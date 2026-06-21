21 de junio de 2026
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Inter Miami CF

El Inter Miami CF suma a Casemiro para jugar con Messi y vuelve a sacudir el mercado mundial

El brasileño Casemiro acordó su llegada al creciente Inter Miami CF y compartirá plantel con el argentino Lionel Messi. Mirá lo que se viene.

Casemiro dejará Europa para sumarse al Inter Miami CF de Lionel Messi en una de las transferencias más impactantes del año.

Casemiro dejará Europa para sumarse al Inter Miami CF de Lionel Messi en una de las transferencias más impactantes del año.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF volvió a dar un golpe de efecto en el mercado de pases internacional. El club estadounidense alcanzó un acuerdo para incorporar a Casemiro, quien llegará como agente libre y se convertirá en nuevo compañero de Lionel Messi. La operación, que se encontraba en negociación desde marzo, representa otro paso en el ambicioso proyecto deportivo de una franquicia que sigue sumando figuras de talla mundial.

Por qué Casemiro eligió jugar con Lionel Messi

Casemiro eligió Inter Miami porque quería compartir equipo con Lionel Messi y formar parte de uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol de Estados Unidos. La posibilidad de jugar junto al campeón del mundo fue uno de los factores que inclinó la balanza en favor del conjunto de Florida. El mediocampista brasileño entendió que había llegado el momento de cerrar su etapa europea y comenzar un nuevo desafío en la MLS, una liga que cambió radicalmente desde la llegada de Messi.

La presencia del capitán argentino transformó a Inter Miami en un destino atractivo para figuras que hasta hace poco solo pensaban en continuar sus carreras en las principales ligas del continente europeo. Según trascendió, la negociación se destrabó durante las últimas semanas y las partes ya alcanzaron un acuerdo total. Solo restan cuestiones administrativas para que la institución oficialice la incorporación.

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Qué le aporta Casemiro al Inter Miami de Messi

La llegada de Casemiro a Inter Miami aporta liderazgo, recuperación, experiencia y equilibrio táctico en una zona clave del campo de juego. El brasileño construyó una carrera de élite en el fútbol mundial. Fue pieza fundamental del Real Madrid más ganador de los últimos tiempos y luego mantuvo protagonismo en Manchester United, donde siguió compitiendo al máximo nivel.

Su desembarco en la MLS no responde únicamente a una cuestión mediática. Desde lo futbolístico, Inter Miami suma a uno de los mediocampistas defensivos más importantes de la última década. La experiencia del brasileño puede resultar determinante para acompañar a un plantel que cuenta con grandes figuras ofensivas y que busca seguir creciendo en competitividad.

Además, el volante aportará una mentalidad ganadora construida en escenarios de máxima exigencia, incluyendo finales de Champions League, Mundiales y competencias internacionales con la selección de Brasil.

Cómo sigue el proyecto que Inter Miami construyó alrededor de Messi

El fichaje de Casemiro confirma que Inter Miami no se conforma con la llegada de Messi y continúa apostando por futbolistas de jerarquía internacional. Desde la llegada del rosarino, la franquicia estadounidense experimentó una transformación sin precedentes. La repercusión global del club se multiplicó, aumentaron los ingresos comerciales y la MLS logró una exposición internacional que parecía impensada años atrás.

Ahora, la incorporación del brasileño vuelve a reforzar esa estrategia. La dirigencia entiende que para sostener la competitividad necesita rodear a Lionel Messi con futbolistas capaces de marcar diferencias dentro de la cancha y también de potenciar la marca Inter Miami fuera de ella.

En ese contexto, Casemiro encaja perfectamente. Su nombre aporta prestigio, experiencia y una trayectoria repleta de títulos que lo convierten en una de las contrataciones más importantes de la historia reciente de la liga estadounidense.

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