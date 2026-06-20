Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 20 de junio, minuto a minuto

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya está en marcha. En esta cobertura en vivo encontrarás todos los partidos de este sábado 20 de junio de la cita mundialista, con resultados actualizados, goles, momentos destacados y el seguimiento minuto a minuto de cada encuentro.
Décimo día del Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 20 de junio
Luego de varias jornadas cargadas de intensidad, la agenda de este sábado 20 de junio destaca por la participación de Ecuador, el equipo sudamericano que corre riesgo de quedar eliminado en la primera ronda si pierde con Curazao.
El calendario de hoy abre con la segunda presentación de Países Bajos ante Suecia, a las 14 (hora argentina). La "Naranja Mecánica" inició el torneo con un inesperado empate 2 a 2 ante Japón. Este nuevo duelo enfrentará al líder de la Zona D contra su escolta. Si los suecos (que golearon 5 a 1 a Túnez en el debut) se quedan con la victoria, asegurarían su pasaje a la próxima ronda; pero si el triunfo es para Países Bajos, el liderazgo del grupo cambiaría de manos y el panorama quedaría completamente abierto.
A las 17 (hora argentina), en tanto, se enfrentarán Alemania y Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E, que tiene a ambas selecciones como líderes. Los alemanes llegan a este partido tras golear 7 a 1 a Curazao, mientras que el conjunto africano viene de vencer por la mínima a Ecuador, de forma agónica. Una victoria de cualquiera de los dos equipos le asegurará el pase a los dieciseisavos de final.
A continuación, a las 21 (hora argentina), será el turno de Ecuador frente a Curazao. Ambos seleccionados llegan de derrotas importantes que complican su estadía en la Copa del Mundo, por lo que solo una victoria —y no un empate— le permitirá a cualquiera de los dos seguir con vida en la próxima ronda.
Por último, pasada la medianoche argentina, a la 1 del domingo (hora argentina), Túnez y Japón cerrarán la jornada por la segunda fecha del Grupo F. Los Samuráis Azules llegan en mejor forma, con un punto en su haber y una buena imagen tras revertir el marcador ante Países Bajos, mientras que Túnez quedó complicado tras la goleada que sufrió ante Suecia por 5 a 1.