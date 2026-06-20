Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 20 de junio, minuto a minuto

Live Blog Post

Décimo día del Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 20 de junio

Luego de varias jornadas cargadas de intensidad, la agenda de este sábado 20 de junio destaca por la participación de Ecuador, el equipo sudamericano que corre riesgo de quedar eliminado en la primera ronda si pierde con Curazao.

El calendario de hoy abre con la segunda presentación de Países Bajos ante Suecia, a las 14 (hora argentina). La "Naranja Mecánica" inició el torneo con un inesperado empate 2 a 2 ante Japón. Este nuevo duelo enfrentará al líder de la Zona D contra su escolta. Si los suecos (que golearon 5 a 1 a Túnez en el debut) se quedan con la victoria, asegurarían su pasaje a la próxima ronda; pero si el triunfo es para Países Bajos, el liderazgo del grupo cambiaría de manos y el panorama quedaría completamente abierto.

A las 17 (hora argentina), en tanto, se enfrentarán Alemania y Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E, que tiene a ambas selecciones como líderes. Los alemanes llegan a este partido tras golear 7 a 1 a Curazao, mientras que el conjunto africano viene de vencer por la mínima a Ecuador, de forma agónica. Una victoria de cualquiera de los dos equipos le asegurará el pase a los dieciseisavos de final.

Alemania Nmecha versus Curazao Mundial 2026 14-06-26 Alemania goleó a Curazao en la primera fecha del Mundial 2026. Foto: Prensa FIFA

A continuación, a las 21 (hora argentina), será el turno de Ecuador frente a Curazao. Ambos seleccionados llegan de derrotas importantes que complican su estadía en la Copa del Mundo, por lo que solo una victoria —y no un empate— le permitirá a cualquiera de los dos seguir con vida en la próxima ronda.

Por último, pasada la medianoche argentina, a la 1 del domingo (hora argentina), Túnez y Japón cerrarán la jornada por la segunda fecha del Grupo F. Los Samuráis Azules llegan en mejor forma, con un punto en su haber y una buena imagen tras revertir el marcador ante Países Bajos, mientras que Túnez quedó complicado tras la goleada que sufrió ante Suecia por 5 a 1.

El cronograma de este sábado 20 de junio en el Mundial 2026: