Marc Márquez volvió a ganar en MotoGP y firmó una victoria épica tras una feroz batalla en Hungría

Marc Márquez consiguió su primera victoria dominical de la temporada 2026 y volvió a celebrar en MotoGP tras una definición vibrante en Balaton Park.

Marc Márquez volvió a demostrar por qué es una de las grandes leyendas del motociclismo mundial. El piloto español de Ducati se quedó con el Gran Premio de Hungría de MotoGP tras superar a Pedro Acosta en una batalla electrizante y consiguió su primera victoria dominical de la temporada 2026 , cortando una larga sequía que se extendía desde el GP de San Marino 2025 .

¡MARC, MARC,MARC! ¡Dominio total de Marc Márquez en el #HungarianGP ! ¡El español se quedó con la victoria luego de regalarnos un BATALLÓN con Pedro Acosta y así alcanzó los 100 triunfos! ¡Mira toda la temporada de MotoGP en el Plan Premium de Disney+! pic.twitter.com/SkdVfQBvys

Marc Márquez construyó una remontada espectacular, alcanzó a Pedro Acosta cuando parecía escaparse y definió la carrera con dos maniobras brillantes en la parte final de la competencia.

La prueba disputada en Balaton Park tuvo un comienzo caótico. Apenas iniciada la carrera se produjo un accidente múltiple que eliminó a varios protagonistas importantes , entre ellos los pilotos oficiales de Aprilia , Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

Con varios candidatos fuera de combate, rápidamente se armó un mano a mano entre Pedro Acosta y Marc Márquez, quienes comenzaron a escaparse del resto del pelotón y marcaron un ritmo imposible de seguir para sus rivales.

Durante las primeras vueltas fue Acosta quien tomó el control de la carrera e incluso llegó a construir una ventaja superior al segundo sobre Márquez, pero el múltiple campeón del mundo respondió con una impresionante recuperación.

La maniobra que definió una batalla espectacular

La definición llegó en la vuelta 14 cuando Márquez lanzó su primer ataque sobre Acosta en la chicana de las curvas 9 y 10, uno de los sectores más técnicos del circuito húngaro.

Aunque el piloto de KTM logró recuperar momentáneamente la posición, la presión de Márquez fue constante. Incluso ambos protagonizaron un leve contacto mientras luchaban por la punta, elevando todavía más la tensión de una carrera que ya tenía clima de final.

Un giro después, el español volvió a intentar exactamente la misma maniobra. Esta vez logró completar el adelantamiento y comenzó a construir una diferencia que terminaría siendo decisiva. Finalmente, Marc Márquez cruzó la bandera a cuadros con 1,3 segundos de ventaja sobre Pedro Acosta, firmando una de las victorias más emotivas de los últimos tiempos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP_ESPN/status/2063607550856093971&partner=&hide_thread=false ¡100 VECES EL 93!



Con su victoria en el #HungarianGP, Marc Márquez alcanzó su victoria número 100 y sigue agigantando su figura en la historia de MotoGP. @marcmarquez93 pic.twitter.com/ZWqWkNh0Lj — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) June 7, 2026

Un triunfo que puede cambiar la temporada y lo que se viene

Más allá de los puntos, la victoria representa muchísimo para el español. Márquez no ganaba una carrera dominical desde el Gran Premio de San Marino 2025, disputado poco después de someterse a una doble cirugía para solucionar los problemas físicos que arrastraba en su hombro derecho.

Por detrás de los dos protagonistas principales terminó Francesco Bagnaia, quien completó el podio y sumó su tercer resultado consecutivo entre los tres mejores de la categoría.

También se destacó Ai Ogura, que remontó desde la undécima posición para finalizar cuarto y convertirse en el único representante de Aprilia en sumar puntos después del accidente de sus compañeros.

La próxima fecha de MotoGP servirá para comprobar si esta victoria representa simplemente una gran actuación aislada o si realmente marca el regreso definitivo de Marc Márquez a la pelea por los primeros puestos del campeonato. La cita es el 21 de junio en República Checa.