Marc Márquez volvió a ganar en MotoGP y firmó una victoria épica tras una feroz batalla en Hungría

Marc Márquez volvió a demostrar por qué es una de las grandes leyendas del motociclismo mundial. El piloto español de Ducati se quedó con el Gran Premio de Hungría de MotoGP tras superar a Pedro Acosta en una batalla electrizante y consiguió su primera victoria dominical de la temporada 2026, cortando una larga sequía que se extendía desde el GP de San Marino 2025.
Marc Márquez construyó una remontada espectacular, alcanzó a Pedro Acosta cuando parecía escaparse y definió la carrera con dos maniobras brillantes en la parte final de la competencia.
La prueba disputada en Balaton Park tuvo un comienzo caótico. Apenas iniciada la carrera se produjo un accidente múltiple que eliminó a varios protagonistas importantes, entre ellos los pilotos oficiales de Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi.
Durante las primeras vueltas fue Acosta quien tomó el control de la carrera e incluso llegó a construir una ventaja superior al segundo sobre Márquez, pero el múltiple campeón del mundo respondió con una impresionante recuperación.
La definición llegó en la vuelta 14 cuando Márquez lanzó su primer ataque sobre Acosta en la chicana de las curvas 9 y 10, uno de los sectores más técnicos del circuito húngaro.
Aunque el piloto de KTM logró recuperar momentáneamente la posición, la presión de Márquez fue constante. Incluso ambos protagonizaron un leve contacto mientras luchaban por la punta, elevando todavía más la tensión de una carrera que ya tenía clima de final.
Un giro después, el español volvió a intentar exactamente la misma maniobra. Esta vez logró completar el adelantamiento y comenzó a construir una diferencia que terminaría siendo decisiva. Finalmente, Marc Márquez cruzó la bandera a cuadros con 1,3 segundos de ventaja sobre Pedro Acosta, firmando una de las victorias más emotivas de los últimos tiempos.
Un triunfo que puede cambiar la temporada y lo que se viene
Más allá de los puntos, la victoria representa muchísimo para el español. Márquez no ganaba una carrera dominical desde el Gran Premio de San Marino 2025, disputado poco después de someterse a una doble cirugía para solucionar los problemas físicos que arrastraba en su hombro derecho.
Por detrás de los dos protagonistas principales terminó Francesco Bagnaia, quien completó el podio y sumó su tercer resultado consecutivo entre los tres mejores de la categoría.
También se destacó Ai Ogura, que remontó desde la undécima posición para finalizar cuarto y convertirse en el único representante de Aprilia en sumar puntos después del accidente de sus compañeros.
La próxima fecha de MotoGP servirá para comprobar si esta victoria representa simplemente una gran actuación aislada o si realmente marca el regreso definitivo de Marc Márquez a la pelea por los primeros puestos del campeonato. La cita es el 21 de junio en República Checa.