Marco Bezzecchi le dio a Aprilia un triunfo inolvidable en el MotoGP en Mugello

Marco Bezzecchi lideró el doblete de Aprilia en Mugello y MotoGP ya apunta a la próxima fecha del campeonato.

El piloto italiano Marco Bezzecchi ganó este domingo el Gran Premio de Italia de MotoGP y consiguió una victoria histórica para Aprilia en el circuito de Mugello. El italiano encabezó además un inolvidable doblete de la marca de Noale junto al español Jorge Martín , mientras que Francesco Bagnaia completó el podio en una carrera cargada de tensión, sobrepasos y emoción frente a miles de fanáticos italianos.

La victoria de Marco Bezzecchi representó mucho más que un simple triunfo dentro del campeonato mundial. El piloto italiano consiguió que Aprilia gane por primera vez el Gran Premio de Italia en Mugello , uno de los escenarios más emblemáticos de todo MotoGP y tradicional territorio de Ducati.

La carrera tuvo múltiples cambios en la punta durante las primeras vueltas. Inicialmente, Jorge Martín tomó el liderazgo, aunque Bezzecchi rápidamente recuperó posiciones antes de que Francesco Bagnaia lograra colocarse primero ante el delirio de los fanáticos locales.

Sin embargo, el piloto de Aprilia jamás dejó de presionar y finalmente concretó el sobrepaso decisivo sobre Bagnaia en la vuelta 14. Desde allí, Bezzecchi impuso un ritmo demoledor y comenzó a escaparse hasta construir una ventaja imposible de descontar.

Jorge Martín completó el doblete y Ducati sufrió en casa

El español Jorge Martín también protagonizó una enorme actuación y terminó asegurando el segundo puesto para sellar así un histórico doblete de Aprilia en suelo italiano.

Por detrás, Bagnaia comenzó a perder rendimiento en el tramo final de la competencia y terminó sufriendo muchísimo para conservar el último escalón del podio frente a la presión constante del japonés Ai Ogura, una de las grandes sorpresas del fin de semana.

La actuación de Aprilia terminó significando además un golpe deportivo muy fuerte para Ducati, que llegaba como gran favorita en uno de los circuitos más importantes de toda la temporada.

Marc Márquez volvió a correr tras su operación

Uno de los grandes focos de atención del fin de semana estuvo puesto en el regreso de Marc Marquez, quien volvió a competir después de haber sido operado.

El español protagonizó varios duelos intensos durante toda la carrera frente a pilotos como Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio, aunque un error en la vuelta 18 terminó complicando seriamente sus aspiraciones.

Finalmente, Márquez cruzó la bandera a cuadros en el séptimo puesto, en una actuación que igualmente dejó señales positivas pensando en su recuperación competitiva dentro del campeonato.

MotoGP ya se prepara para la próxima carrera en Hungría

Después del espectacular paso por Mugello, la temporada 2026 de MotoGP continuará el próximo domingo 7 de junio con una nueva fecha del campeonato mundial en el circuito de Balaton Park Circuit, en Hungría.

La carrera principal comenzará a las 9:00 de la mañana de Argentina y llegará en un momento clave del campeonato, donde cada punto empieza a tener muchísimo peso en la pelea por el título.