Boca busca DT y Riquelme ya tiene una lista donde aparece Alfredo Berti tras el histórico momento de la Lepra

Juan Román Riquelme comenzó la búsqueda del nuevo entrenador de Boca y Alfredo Berti aparece entre los candidatos.

La eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026 aceleró los tiempos políticos y futbolísticos dentro del club y dejó una decisión prácticamente tomada: Claudio “El Sifón” Úbeda no continuará como entrenador una vez que finalice su contrato. En este escenario, Juan Román Riquelme ya comenzó a moverse para encontrar al nuevo DT xeneize y entre los nombres que aparecen en carpeta surge uno muy conocido para Mendoza: Alfredo Berti , actual entrenador de Independiente Rivadavia .

La dirigencia de Boca apunta a tener resuelto el nuevo cuerpo técnico antes del 18 de junio , fecha en la que el plantel volverá a entrenarse en el predio de Ezeiza pensando en el inicio del Torneo Clausura y en la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins .

El golpe que significó la eliminación continental terminó acelerando una reconstrucción deportiva que incluirá no solamente la llegada de un nuevo entrenador, sino también una importante reestructuración del plantel profesional.

Uno de los nombres que más llamó la atención dentro de la lista que maneja el Consejo de Fútbol es el de Alfredo Berti , quien atraviesa un momento histórico al frente de Independiente Rivadavia .

El entrenador viene de construir una campaña inolvidable con la Lepra, protagonista tanto en el fútbol argentino como en la actual Copa Libertadores, donde el equipo mendocino terminó invicto y como líder de su grupo tras dejar atrás a gigantes continentales.

El nombre de Berti seduce dentro de Boca por su perfil futbolístico, su capacidad para ordenar grupos y el fuerte carácter competitivo que mostró su equipo durante toda la temporada. Además, alrededor de su posible llegada también aparece un detalle que genera ruido en el mundo xeneize: la chance de que un desembarco suyo facilite un eventual regreso de Sebastián Villa, una de las grandes figuras del conjunto mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2060392601937760524&partner=&hide_thread=false AHORA | CLAUDIO ÚBEDA DEJA DE SER EL DT DE #BOCA.



El 18 de junio arrancará la #PretemporadaBoca con NUEVO ENTRENADOR.



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Mohamed, Lorenzo e Insúa también aparecen en carpeta

Además de Berti, la lista de entrenadores que maneja Juan Román Riquelme incluye nombres de peso dentro del fútbol sudamericano.

Uno de ellos es Antonio Mohamed, actualmente en Toluca de México y quien nunca ocultó públicamente su deseo de dirigir a Boca. También aparece Néstor Lorenzo, actual seleccionador de Colombia, aunque la dificultad principal sería esperar hasta después del Mundial 2026.

Otro técnico que gusta dentro del Consejo de Fútbol es Rubén Darío Insúa, mientras que Jorge Sampaoli fue ofrecido formalmente después de quedar libre, aunque por ahora no aparece como prioridad.

Boca también prepara una fuerte limpieza del plantel

El próximo entrenador no solamente tendrá el desafío deportivo de reconstruir futbolísticamente al equipo, sino también encarar una profunda renovación dentro del vestuario.

La dirigencia busca resolver la situación de varios futbolistas de contratos elevados que perdieron protagonismo durante el último semestre, además de liberar cupos de extranjeros pensando en futuras incorporaciones.

En medio de ese escenario, el nombre de Alfredo Berti comenzó a instalarse cada vez con más fuerza y en Mendoza ya observan con atención cómo Boca posa sus ojos sobre una de las caras más importantes del histórico presente que atraviesa Independiente Rivadavia.