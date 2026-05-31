31 de mayo de 2026
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Marco Morelli

Marco Morelli rozó el podio y Valentín Perrone tuvo una carrera complicada en Moto3

Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone tuvieron acción en el exigente Moto3 de Italia. Repasá lo acontecido.

Marco Morelli protagonizó una enorme remontada en Mugello y estuvo muy cerca de subir al podio en Moto3.

Marco Morelli protagonizó una enorme remontada en Mugello y estuvo muy cerca de subir al podio en Moto3.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Marco Morelli (KTM) estuvo muy cerca de conseguir uno de los mejores resultados de su carrera dentro del Mundial de Moto3 luego de protagonizar una enorme actuación en el Gran Premio de Italia disputado en Mugello. El joven argentino llegó incluso a ubicarse segundo en la última vuelta y se metió de lleno en la pelea por la victoria, aunque un error en los metros finales terminó relegándolo al 13° puesto.

Marco Morelli peleó adelante hasta la última curva

La carrera de Moto3 volvió a entregar un espectáculo frenético y extremadamente ajustado en Mugello, con un enorme pelotón luchando constantemente por las primeras posiciones.

A falta de un giro, el piloto argentino llegó a colocarse segundo, ilusionándose seriamente con subir al podio. Sin embargo, un roce en medio del pelotón y un pequeño susto con su KTM en la curva final terminaron haciéndolo perder muchísimos puestos en los últimos metros.

Brian Uriarte ganó en Mugello y KTM dominó la carrera

La victoria quedó finalmente en manos del español Brian Uriarte (KTM), quien consiguió así su primer triunfo dentro del Mundial de Moto3 en apenas su temporada debut.

El piloto español aprovechó la intensa pelea que se desarrolló detrás suyo para escaparse en el cierre y asegurar un triunfo histórico en Mugello. Además, KTM dominó completamente la carrera, ya que el también español Álvaro Carpe terminó segundo y el malasio Hakim Danish completó el podio.

Pese al desenlace final, Morelli consiguió igualmente sumar tres puntos importantes para el campeonato mundial.

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Valentín Perrone perdió ritmo y terminó fuera de los puntos

La jornada tampoco fue positiva para el otro argentino, Valentín Perrone (KTM), quien había largado desde la 15ª posición y llegó a mostrarse competitivo durante buena parte de la carrera.

El nacido en Barcelona incluso consiguió rodar dentro del top ten durante algunos pasajes de la competencia, aunque comenzó a perder terreno en las vueltas finales y terminó cruzando la bandera a cuadros en el 18° lugar, quedando fuera de la zona de puntos.

Así quedaron los argentinos en el campeonato de Moto3

Después de la fecha disputada en Mugello, el español Máximo Quiles continúa liderando el campeonato mundial con 145 puntos, pese a terminar 11° en Italia.

Por su parte, Marco Morelli se ubica ahora en el sexto puesto del campeonato con 61 unidades, mientras que Valentín Perrone marcha séptimo con 56 puntos.

La próxima fecha del Mundial de Moto3 se disputará entre el 5 y el 7 de junio en el circuito de Balaton Park, sede del Gran Premio de Hungría.

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