Liga de Campeones de la UEFA: Paris Saint-Germain sigue siendo el Rey de Europa

El conjunto francés Paris Saint-Germain Football Club derrotó a Los Gunners en la tanda de penales luego del empate 1-1 en 120 minutos reglamentarios. Luis Enrique consigue su tercer título de la Liga de Campeones de la UEFA : 1 con Barcelona y 2 con PSG.

Paris Saint-Germain se consagró campeón por segundo año consecutivo de la UEFA Champions League al vencer en la tanda de penales al Arsenal en el Puskás Aréna de Hungría. Luego de igualar 1-1 en el tiempo regular por los goles de Kai Havertz a los cinco minutos y Ousmane Dembélé de penal en el complemento, los franceses se quedaron con el título al imponerse por 4-3 en la definición. El cuadro británico sigue sin ganar el certamen internacional.

Los Gunners se pusieron en ventaja rápidamente gracias al tanto de Kai Havertz a los cinco minutos : aprovechó un rebote para quedar mano a mano con el arquero y estampar el 1-0 con una definición exquisita. Desde entonces, el cuadro francés monopolizó la posesión de la pelota ante un equipo de Mikel Arteta que se replegó en su propio campo. A pesar de que los británicos jugaban cerca de su arco, su bloque defensivo no presentó fisuras ante las arremetidas del elenco dirigido por Luis Enrique.

EL MOMENTO EN EL CUAL PSG SE CONVIRTIÓ EN BICAMPEÓN DE LA CHAMPIONS LEAGUE . pic.twitter.com/TACaa4HPUD

A pesar de que el desarrollo del trámite fue similar en el complemento, apareció Khvicha Kvaratskhelia con un movimiento magistral en el que Cristhian Mosquera le cometió penal. Ousmane Dembélé fue el encargado de ejecutar la pena máxima y decretó el empate con un disparo cruzado. Desde entonces, Arsenal dejó de lado su postura especulativa y la final tomó un transcurso frenético en el que ambos equipos pisaron el área rival en reiteradas oportunidades.

Más allá de que el elenco británico buscó con balones largos, el equipo de Luis Enrique tuvo las chances más importantes: Khvicha Kvaratskhelia estrelló un tiro en el palo y Bradley Barcola desperdició dos situaciones claras.

Luego de un tiempo suplementario en el que no hubo tantas emociones, la final de la Champions se decidió en la tanda de penales. La última final que se definió por esta vía fue en la temporada 2015/16: Real Madrid venció en Italia al Atlético de Madrid por 5-3.

En los penales el Paris Saint-Germain selló su bicampeonato

Paris Saint-Germain comenzó la tanda con el pie derecho después de que Eberechi Eze desperdiciara su remate, pero apareció David Raya —de gran actuación— para emparejar la definición. Sin embargo, tras la conversión de Beraldo para el 4-3, Gabriel Magalhaes tiró su disparo por encima del travesaño y terminó con las ilusiones del Arsenal.

De esta manera, PSG conquistó por segundo año consecutivo la UEFA Champions League y Luis Enrique enalteció su carrera como entrenador. Desde la previa del partido hubo fuertes disturbios en la capital de Francia entre los hinchas del equipo y la policia. Por su parte, es la segunda oportunidad en la que el Arsenal pierde una final de la Champions: en 2006, de la mano del histórico Arsène Wenger, cayó 2-1 contra el Barcelona.