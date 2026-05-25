26 de mayo de 2026
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Club Atlético River Plate

Aparecieron banderas de Boca cargando a River en Mendoza tras la final perdida ante Belgrano

Hinchas de Boca Juniors colgaron banderas en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza tras la derrota de River ante Belgrano en Córdoba. Mirá todo.

Las banderas aparecieron en distintos sectores de la Ciudad de Mendoza luego de la final que River perdió ante Belgrano. &nbsp;

Las banderas aparecieron en distintos sectores de la Ciudad de Mendoza luego de la final que River perdió ante Belgrano.

 

Por Sitio Andino Deportes

La derrota 3-2 de River frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura disputada en Córdoba dejó rápidamente repercusiones en Mendoza, donde durante la madrugada aparecieron distintas banderas con cargadas de hinchas de Boca hacia el equipo de Núñez en varios puntos estratégicos de la capital provincial.

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¿Dónde aparecieron las cargadas contra River en Mendoza?

Las banderas fueron colocadas en sectores muy transitados de la Ciudad y rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales entre hinchas de Boca y River.

Según pudo conocerse, las cargadas aparecieron en:

  • Los Portones del Parque
  • Arístides Villanueva y Belgrano
  • Colón y San Martín
  • El Nudo Vial

En los pasacalles podían leerse frases irónicas vinculadas a la final perdida por River frente a Belgrano, además de mensajes haciendo referencia a la pelea por el descenso y viejas cargadas futboleras entre ambos clubes.

River

Las banderas se viralizaron rápidamente

Las imágenes comenzaron a circular durante las primeras horas del día y generaron repercusiones inmediatas entre los hinchas mendocinos.

En uno de los pasacalles se podía leer: “Una final les pierde cualquiera menos irse a la B”, mientras que otro hacía referencia al aniversario número 125 de River con tono burlón.

Las banderas fueron instaladas sobre puentes peatonales y esquinas muy visibles de Mendoza, algo que multiplicó todavía más el impacto en redes sociales.

River (2)

River perdió una final caliente ante Belgrano

La derrota en Córdoba dejó un fuerte golpe deportivo para River, que no logró quedarse con el título y volvió a quedar expuesto ante las cargadas de sus clásicos rivales.

En Mendoza, la rivalidad entre hinchas de Boca y River volvió a trasladarse a las calles apenas horas después del partido, en una escena que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre fanáticos del fútbol argentino.

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