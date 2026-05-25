Aparecieron banderas de Boca cargando a River en Mendoza tras la final perdida ante Belgrano

Las banderas aparecieron en distintos sectores de la Ciudad de Mendoza luego de la final que River perdió ante Belgrano.

La derrota 3-2 de River frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura disputada en Córdoba dejó rápidamente repercusiones en Mendoza, donde durante la madrugada aparecieron distintas banderas con cargadas de hinchas de Boca hacia el equipo de Núñez en varios puntos estratégicos de la capital provincial.

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Las banderas fueron colocadas en sectores muy transitados de la Ciudad y rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales entre hinchas de Boca y River .

Los Portones del Parque

Arístides Villanueva y Belgrano

Colón y San Martín

El Nudo Vial

En los pasacalles podían leerse frases irónicas vinculadas a la final perdida por River frente a Belgrano, además de mensajes haciendo referencia a la pelea por el descenso y viejas cargadas futboleras entre ambos clubes.

River

Las banderas se viralizaron rápidamente

Las imágenes comenzaron a circular durante las primeras horas del día y generaron repercusiones inmediatas entre los hinchas mendocinos.

En uno de los pasacalles se podía leer: “Una final les pierde cualquiera menos irse a la B”, mientras que otro hacía referencia al aniversario número 125 de River con tono burlón.

Las banderas fueron instaladas sobre puentes peatonales y esquinas muy visibles de Mendoza, algo que multiplicó todavía más el impacto en redes sociales.

River (2)

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La derrota en Córdoba dejó un fuerte golpe deportivo para River, que no logró quedarse con el título y volvió a quedar expuesto ante las cargadas de sus clásicos rivales.

En Mendoza, la rivalidad entre hinchas de Boca y River volvió a trasladarse a las calles apenas horas después del partido, en una escena que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre fanáticos del fútbol argentino.