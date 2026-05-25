Aparecieron banderas de Boca cargando a River en Mendoza tras la final perdida ante Belgrano

La derrota 3-2 de River frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura disputada en Córdoba dejó rápidamente repercusiones en Mendoza, donde durante la madrugada aparecieron distintas banderas con cargadas de hinchas de Boca hacia el equipo de Núñez en varios puntos estratégicos de la capital provincial.
¿Dónde aparecieron las cargadas contra River en Mendoza?
Las banderas fueron colocadas en sectores muy transitados de la Ciudad y rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales entre hinchas de Boca y River.
Según pudo conocerse, las cargadas aparecieron en:
Los Portones del Parque
Arístides Villanueva y Belgrano
Colón y San Martín
El Nudo Vial
En los pasacalles podían leerse frases irónicas vinculadas a la final perdida por River frente a Belgrano, además de mensajes haciendo referencia a la pelea por el descenso y viejas cargadas futboleras entre ambos clubes.
River
Las banderas se viralizaron rápidamente
Las imágenes comenzaron a circular durante las primeras horas del día y generaron repercusiones inmediatas entre los hinchas mendocinos.
En uno de los pasacalles se podía leer: “Una final les pierde cualquiera menos irse a la B”, mientras que otro hacía referencia al aniversario número 125 de River con tono burlón.
Las banderas fueron instaladas sobre puentes peatonales y esquinas muy visibles de Mendoza, algo que multiplicó todavía más el impacto en redes sociales.
En Mendoza, la rivalidad entre hinchas de Boca y River volvió a trasladarse a las calles apenas horas después del partido, en una escena que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre fanáticos del fútbol argentino.