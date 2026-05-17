Fabio Di Giannantonio ganó un caótico GP de Cataluña marcado por graves accidentes en MotoGP

Fabio Di Giannantonio se quedó con la victoria en el accidentado Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Fabio Di Giannantonio ganó el accidentado Gran Premio de Cataluña de MotoGP , una carrera marcada por dos banderas rojas y graves accidentes que tuvieron como protagonistas a Álex Márquez y Johann Zarco . La competencia disputada este domingo en Montmeló quedó envuelta en el caos desde las primeras vueltas.

¡UN MINUTO DE TERROR EN MOTOGP! Se rompió la KTM de Pedro Acosta, y eso generó que Álex Márquez sufrió una caída muy fuerte. A su vez, Fabio Di Giannantonio se fue al suelo. Álex está consciente. Sigue MotoGP en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/cGCzkC56iV

El momento más dramático del GP de Cataluña de MotoGP ocurrió cuando Pedro Acosta lideraba la carrera y sufrió la rotura del neumático trasero de su KTM a más de 200 kilómetros por hora entre las curvas 9 y 10 del circuito de Montmeló. Detrás suyo venía Álex Márquez , quien no pudo evitar el impacto contra la moto y salió despedido violentamente fuera de la pista. El piloto español de Gresini Racing cayó con fuerza sobre su espalda y generó enorme preocupación en todo el paddock de MotoGP .

La Ducati quedó completamente destruida y dejó restos esparcidos sobre el asfalto. La situación también afectó a otros pilotos, ya que Fabio Di Giannantonio sufrió el impacto de una pieza, mientras que Johann Zarco fue alcanzado en la pierna izquierda y Raúl Fernández terminó con molestias en uno de sus hombros. “Álex Márquez está consciente y será trasladado al hospital para realizarle más exámenes”, informó el equipo en sus redes sociales para llevar tranquilidad luego del estremecedor accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2056008694064726050&partner=&hide_thread=false #MotoGP | 'DIGGIA' GANADOR EN UNA ACCIDENTADA CARRERA



MotoGP - Gran Premio de Cataluña



F. Di Giannantonio

J. Mir

F. Aldeguer#CatalanGP pic.twitter.com/A8FHDD2BIu — Campeones (@Campeonesnet) May 17, 2026

Di Giannantonio aprovechó el caos y volvió a la victoria

Tras la primera bandera roja, la carrera del Gran Premio de Cataluña de MotoGP se relanzó a 13 vueltas. Allí apareció la gran remontada de Fabio Di Giannantonio, que había quedado séptimo y comenzó a avanzar posiciones con un ritmo muy competitivo. El italiano fue creciendo vuelta tras vuelta hasta convertirse en escolta de Pedro Acosta cuando faltaban apenas tres giros para el cierre. En ese tramo final ejecutó una gran maniobra para quedarse con la punta y encaminarse hacia una victoria muy trabajada.

Finalmente, Di Giannantonio cruzó primero la bandera a cuadros y volvió al triunfo en una carrera extremadamente accidentada. El podio lo completaron Joan Mir y Fermín Aldeguer, que lograron mantenerse firmes en medio del caos que dominó toda la jornada en Montmeló. El triunfo del italiano tomó todavía más valor por el contexto en el que se desarrolló la carrera, con constantes interrupciones y un clima de máxima tensión entre pilotos y equipos.

Otra bandera roja y preocupación por Johann Zarco

Cuando parecía que la carrera retomaba cierta normalidad, el GP de Cataluña de MotoGP volvió a detenerse por un nuevo accidente de gravedad. En la segunda salida, Johann Zarco perdió el control de su Honda en plena frenada y cayó sobre las motos de Luca Marini y Francesco Bagnaia. Tanto Marini como Bagnaia pudieron levantarse sin inconvenientes, aunque Zarco permaneció varios segundos en el suelo y debió ser trasladado al centro médico para controles de rutina.

Desde el equipo LCR Honda llevaron tranquilidad rápidamente y confirmaron que el piloto francés estaba consciente y fuera de peligro. Luego de la segunda interrupción, la competencia se relanzó por tercera vez a 12 vueltas, con Pedro Acosta nuevamente al frente de la parrilla.

Lo que se viene en el MotoGP

La próxima fecha del campeonato mundial de MotoGP se disputará el domingo 31 de mayo en Italia, donde los pilotos buscarán dejar atrás uno de los fines de semana más caóticos y peligrosos de la temporada 2026.