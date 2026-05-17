Max Verstappen quedó a un paso de la gloria en Nürburgring y una falla lo dejó sin victoria

Max Verstappen estuvo a apenas unas horas de conseguir una victoria histórica en las 24 Horas de Nürburgring , pero una falla en la suspensión trasera derecha del Mercedes provocó el abandono cuando lideraban la competencia. El neerlandés, tetracampeón de Fórmula 1 , había sido clave durante gran parte de la clásica carrera disputada este domingo en Alemania.

Max Verstappen abandonó las 24 Horas de Nürburgring por una falla mecánica cuando lideraba con comodidad junto a Mercedes. El problema apareció en la suspensión trasera derecha después de más de 20 horas de competencia y dejó sin chances al equipo que compartían Daniel Juncadella, Lucas Auer y Jules Gounon .

El español Daniel Juncadella detectó un ruido extraño mientras manejaba el Mercedes e intentó llevar el auto hasta boxes, aunque los mecánicos no pudieron solucionar la avería. El abandono se confirmó luego de 20 horas y 37 minutos de carrera, cuando el equipo de Max Verstappen mantenía una ventaja cercana a los 40 segundos sobre sus perseguidores.

La frustración fue enorme dentro del equipo porque el plan era que Verstappen volviera a subirse al auto para el tramo final y recibiera la bandera a cuadros. El neerlandés había sido una de las grandes figuras de las 24 Horas de Nürburgring y sostenía un ritmo superior al resto en varios sectores del circuito alemán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VerstappenCOM/status/2055965921823379878&partner=&hide_thread=false That’s it A really tough one to take. From the lead, our car suffered a broken driveshaft, ending our fight for the win. Thank you all for your support throughout the weekend pic.twitter.com/nEdksuGzd9 — Max Verstappen (@VerstappenCOM) May 17, 2026

Cómo fue el brillante trabajo de Verstappen bajo la lluvia

El tetracampeón de Fórmula 1 fue decisivo para sostener el liderazgo del Mercedes durante gran parte de la competencia. Max Verstappen tomó el volante en plena madrugada alemana, bajo lluvia y con sectores húmedos, y rápidamente comenzó a marcar diferencias en el mítico Nordschleife. En su primer stint superó a Maro Engel para quedarse con la punta de la carrera y luego manejó durante 2 horas y 23 minutos para entregar el Mercedes con 27 segundos de ventaja. El neerlandés mostró un ritmo demoledor y una enorme regularidad en una de las pruebas más difíciles del automovilismo mundial.

Más adelante volvió a subirse al auto cuando faltaban poco más de seis horas para el cierre de las 24 Horas de Nürburgring y nuevamente amplió diferencias. Durante ese relevo manejó durante otras 2 horas y 26 minutos y dejó el Mercedes con una ventaja de 40 segundos sobre sus perseguidores. Incluso evitó por centímetros un fuerte accidente protagonizado por Michael Schröder, en una maniobra que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de la Fórmula 1 y el automovilismo internacional. “Intentaba ir con precaución y mantener un buen ritmo. Sentía que el coche funcionaba bien”, declaró Max Verstappen poco antes del abandono.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Max33Verstappen/status/2056028009463734306&partner=&hide_thread=false Very unfortunate and frustrating ending, but these things can happen.

I still really enjoyed the experience together with Jules, Luggi and Dani. Thanks to the team and everyone around the track for your support. pic.twitter.com/9kvLyvlELK — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 17, 2026

La frase de Verstappen que ilusiona con un regreso

Pese a la frustración por perder una carrera prácticamente controlada, Max Verstappen dejó en claro que quiere volver a competir en las 24 Horas de Nürburgring. El neerlandés aseguró que la experiencia en carreras de resistencia lo entusiasma y no descartó regresar en 2027.

“Sin duda lo intentaré”, respondió el campeón de Fórmula 1 cuando fue consultado sobre una futura participación. La declaración generó fuerte repercusión porque su debut dejó sensaciones muy positivas dentro del ambiente del automovilismo internacional. Las 24 Horas de Nürburgring son consideradas una de las carreras más extremas del mundo por las características del Nordschleife, un circuito histórico con curvas veloces, cambios de elevación y condiciones climáticas impredecibles. Allí, Max Verstappen mostró adaptación inmediata y dejó la sensación de que puede transformarse en un serio candidato para pelear por la victoria en futuras ediciones.