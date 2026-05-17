17 de mayo de 2026
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Legislatura de Mendoza

Legislatura de Mendoza: cuál es la formación académica de los diputados y senadores

Radiografía del nivel educativo de los integrantes de ambas cámaras de la Legislatura de Mendoza. Cuál es la profesión que más se repite y qué requisitos exige la Constitución.

Legislatura de Mendoza: cuál es la formación académica de los diputados y senadores.

Legislatura de Mendoza: cuál es la formación académica de los diputados y senadores.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

La formación académica de los miembros de la Legislatura de Mendoza muestra un predominio de diputados y senadores profesionales universitarios, principalmente, abogados y especialistas en administración pública. También hay perfiles vinculados a otras actividades como la contabilidad, la ingeniería, la docencia o la medicina.

Para ser electo legislador en la provincia no existe ningún requisito relacionado al nivel educativo, la profesión o la trayectoria laboral. La Constitución de Mendoza únicamente exige condiciones de ciudadanía, edad y residencia para poder acceder a una banca en la Casa de las Leyes.

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La profesión que predomina en la Legislatura de Mendoza

Al analizar el nivel académico de los legisladores, Sitio Andino relevó que el grupo profesional más numeroso en la Legislatura es el vinculado al derecho, incluyendo abogados, procuradores y estudiantes de abogacía, repartidos en los distintos bloques. También hay arquitectos, ingenieros, un bioquímico, profesores de Educación Física, escribanas y politólogos.

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Legislatura de Mendoza.

Legislatura de Mendoza.

Cámara de Diputados

Esto se evidencia en la Cámara de Diputados, donde los letrados copan las bancas (más del 30%), seguidos por contadores, médicos, licenciados en administración y profesores de Educación Física, pero en menor proporción frente al peso de los perfiles jurídicos.

Dentro de ese grupo están Alberto López, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Ismael Jadur, Melisa Martínez Malanca, Leo Mastrángelo, de Cambia Mendoza (CM); María Inés Ramos, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman, Nicolás De Pedro, de La Libertad Avanza (LLA); Germán Gómez, Gustavo Perret, Lucas Ilardo, Gabriela Lizana, del peronismo; Gustavo Cairo, de Mendocinos por la Libertad; y Jorge Difonso, de La Unión Mendocina.

Otros legisladores realizaron estudios vinculados a la administración pública, las ciencias políticas y las ciencias económicas (alrededor del 17%) como Andrés Lombardi (CM), presidente de la Cámara de Diputados, y Jimena Cogo (PRO), ambos licenciados en Administración; Beatriz Martínez (CM), licenciada en Ciencia Política y Administración Pública; Matías Montes (PJ), técnico universitario en Administración y Gestión de Políticas Públicas; además de los contadores Elisabeth Crescitelli (CM), Julián Sadofschi y Griselda Petri (CM), y el economista Edgardo Civit (JA).

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Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados.

Los profesionales de la salud también tienen presencia en la Cámara baja. Raúl Villach y Daniel Llaver (CM) son médicos. A ellos se suman perfiles ligados a las ciencias sociales y humanas, como César Cattaneo (CM). Verónica Valverde (PJ), Stella Huczak (PRO) y Estefanía Corvalán (LLA).

A su vez, Érica Pulido (CM) es arquitecta, Alejandra Barro (PJ) es martillera pública y técnica agrónoma y Miguel Ronco (CM) es enólogo. En tanto, Julio Villafañe (PJ) y Rolando Scanio (LUM) son profesores de Educación Física, mientras que Cintia Gómez (PRO) es licenciada en Ciencias de la Educación.

Cámara de Senadores

En el Senado también se da la preponderancia de abogados (cerce del 30%) como Patricia Sánchez, Leonardo Yapur y Gustavo Soto, de CM; Alejandra Gómez, de LLA; Adriana Cano, Pedro Serra y Mauricio Sat, del PJ; Ariel Pringles, de LUM; Martín Rostand, del PRO; y Dugar Chappel, del Partido Verde. A los que se suman los procuradores Néstor Majul y David Saéz, ambos de CM.

La Cámara alta se completa con diversos perfiles, como por ejemplo: Ciencias Políticas y Administración Pública (Natacha Eisenchlas, Yamel Ases, Walther Marcolini, de CM), Administración (Evelin Pérez, de CM), contadores públicos (Martín Kerchner y Sergio Márquez, de CM).

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Cámara de Senadores.

Cámara de Senadores.

La educación también tiene fuerte presencia en el Senado con Silvia Cornejo (CM), Eduardo Martín (CM), María Laura Sainz (CM) y Luis Novillo (PJ), estos tres últimos, profesores de Educación Física. Asimismo, hay otros profesionales como el de Natalia Rabite (CM), ingeniera en Petróleos; Oscar Sevilla (CM) y Armando Magistretti (PD), ingenieros civiles; y Macarena D’Ambrogio (LLA), arquitecta. Además, Marcelino Iglesias (CM) es bioquímico y Lucas Fosco (LLA), médico.

En tanto, el peronista Omar Parisi tiene formación en enología y el kirchnerista Félix González es licenciado en Comercio Exterior; Flavia Manoni (LUM) estudió Trabajo Social; y Marcos Quattrini (LUM) es técnico en recursos humanos. A ellos se suma María Pía Fanelli (LLA) es traductora pública de inglés.

Requisitos para ser legislador en la provincia de Mendoza

Los requisitos para ser legislador están establecidos en la Constitución Provincial. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72, para ser electo diputado se requiere: ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida; ser mayor de edad; tener dos años de residencia, los que no hubiesen nacido en Mendoza. Para ser elegido senador, según el artículo 77, se requiere tener la edad de 30 años cumplidos y demás condiciones establecidas respecto a los diputados.

Dichos cargos legislativos son incompatibles con el de funcionario o empleado público a sueldo de la Nación o de la Provincia, o de diputado o de senador de la Nación, con exepción del profesorado nacional y de las comisiones honorarias eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas con el consentimiento previo de la Cámara.

Los legisladores elegidos por voto directo en las distintas secciones electorales de la provincia, con mandatos por cuatro años. Ambas cámaras se renuevan por mitades cada dos años.

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