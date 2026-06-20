20 de junio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Malas noticias para Scaloni: una figura de la Selección se lesionó y es duda ante el próximo partido

La Selección Argentina recibió una mala noticia en las últimas horas por la lesión de una figura clave del once inicial. En esta nota te contamos quién es.

Malas noticias para Scaloni: una figura de la Selección se lesionó y es duda ante el próximo partido

Malas noticias para Scaloni: una figura de la Selección se lesionó y es duda ante el próximo partido

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas, la Selección Argentina recibió una de las peores noticias: una figura clave del once inicial sufrió una lesión y podría perderse el próximo partido. En esta nota, te contamos de quién se trata y cómo se produjo la preocupación.

Gonzalo Montiel se lesionó y preocupa a Scaloni antes del próximo partido

El lateral derecho de la Selección Argentina, Gonzalo Montiel, sufrió una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha y no estaría disponible para la segunda fecha del torneo, en la que el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Austria.

El defensor de River, que había sido titular en el partido anterior, debió entrenarse de manera diferenciada tras presentar molestias físicas y trabajar en el gimnasio para evitar una sobrecarga. Sin embargo, el dolor persistió y su situación se agravó, especialmente considerando que venía de recuperarse de un desgarro en la misma zona.

Gonzalo Montiel
Gonzalo Montiel sufrió una lesión y es duda en la Selección Argentina

Gonzalo Montiel sufrió una lesión y es duda en la Selección Argentina

Ante su posible baja, Nahuel Molina aparece como el principal candidato para ocupar el lateral derecho, mientras que Giuliano Simeone surge como alternativa por su despliegue y versatilidad en la banda. El encuentro ante Austria está programado para este lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina), con el objetivo de asegurar el liderazgo del grupo.

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