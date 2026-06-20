Malas noticias para Scaloni: una figura de la Selección se lesionó y es duda ante el próximo partido

En las últimas horas, la Selección Argentina recibió una de las peores noticias: una figura clave del once inicial sufrió una lesión y podría perderse el próximo partido . En esta nota, te contamos de quién se trata y cómo se produjo la preocupación.

El lateral derecho de la Selección Argentina, Gonzalo Montiel, sufrió una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha y no estaría disponible para la segunda fecha del torneo , en la que el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Austria .

El defensor de River, que había sido titular en el partido anterior, debió entrenarse de manera diferenciada tras presentar molestias físicas y trabajar en el gimnasio para evitar una sobrecarga. Sin embargo, el dolor persistió y su situación se agravó , especialmente considerando que venía de recuperarse de un desgarro en la misma zona.

Ante su posible baja, Nahuel Molina aparece como el principal candidato para ocupar el lateral derecho, mientras que Giuliano Simeone surge como alternativa por su despliegue y versatilidad en la banda. El encuentro ante Austria está programado para este lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina), con el objetivo de asegurar el liderazgo del grupo.

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