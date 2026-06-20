Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas Foto: Cristian Lozano

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Por Luis Calizaya







Un hecho conmocionante ocurrió durante la mañana del sábado en Luján de Cuyo, cuando una mujer encontró a su bebé de 2 meses sin vida en su vivienda. Pese a la asistencia policial para intentar salvarlo, al llegar al Centro de Salud N° 31 se confirmó la trágica noticia y ahora se investigan las causas del deceso.

Un bebé fallecido conmociona a Luján de Cuyo: los detalles del caso Según revelaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 10:20, en una vivienda del asentamiento San José, frente a la cancha de Agrelo.

Allí, una madre de 32 años se percató de que su bebé no respiraba, por lo que llamó al Servicio Coordinado de Emergencias y esperó la llegada del personal policial. Una vez en la casa, los efectivos intentaron reanimar al bebé con maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, ante la falta de respuesta, decidieron trasladar al menor y a su madre al Centro de Salud N° 31 "David Busana".

En el centro asistencial, un médico de guardia los recibió y constató el fallecimiento del bebé.

La Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense trabajaron en la vivienda del menor para determinar las causas de su muerte. Intervino la fiscalía de turno.