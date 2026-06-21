Marco Morelli brilló en República Checa y junto a Valentín Perrone metió a Argentina en el top ten del Moto3

Marco Morelli volvió a destacarse en Moto3 con una gran actuación en Brno y continúa entre los protagonistas del campeonato.

os argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone completaron una destacada actuación en el Gran Premio de República Checa de Moto3 , donde ambos lograron finalizar dentro del top ten . La carrera disputada en el circuito de Brno quedó en manos del malasio Hakim Danish , mientras que los representantes nacionales sumaron puntos importantes para el campeonato.

Marco Morelli protagonizó una de las mejores actuaciones de la carrera al avanzar desde el fondo hasta terminar séptimo. El piloto del Aspar Team largó desde el puesto 17 de la grilla, pero un mal inicio lo relegó hasta la 26ª colocación en los primeros metros. Lejos de resignarse, comenzó una notable recuperación aprovechando el ritmo de su moto y la intensidad de una competencia que tuvo numerosos cambios de posiciones.

Con el correr de las vueltas, el argentino fue superando rivales hasta cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar, cerrando una actuación que lo volvió a consolidar entre los principales protagonistas de la categoría.

Valentín Perrone también sumó un resultado positivo al terminar décimo en el Gran Premio de República Checa. El piloto argentino partió desde la 11ª posición y logró avanzar un lugar para finalizar dentro de los diez mejores con la KTM del Tech3 Racing . Aunque tuvo una competencia más lineal que la de Morelli, consiguió puntos valiosos para mantenerse en la pelea dentro de un campeonato cada vez más competitivo.

MARCO MORELLI “Un Gladiador con todas las letras” Tras el fuerte golpe sufrido el viernes, se recuperó para salir a dar pelea. No pudo pasar a la Q2 y largó desde el puesto 17. Una mala partida lo hizo caer hasta el P26, pero desde allí protagonizó una remontada espectacular… pic.twitter.com/ZeTIndSrhK

La victoria quedó en manos de Hakim Danish, mientras que los españoles Brian Uriarte y Máximo Quiles completaron el podio. El top cinco lo cerraron David Almansa y Veda Pratama.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2068634693667332550&partner=&hide_thread=false VALENTÍN PERRONE

“Un Coyote de pico y pala”



Valentín finalizó en el puesto 10 en una carrera difícil, maximizando sus recursos. No se dio nunca por vencido, sumó puntos y sigue adelante.



El representante argentino volvió a sacar adelante un fin de semana complicado. Ya no es el… pic.twitter.com/zYoNxlAzuB — Corazondef1 (@Corazondef1) June 21, 2026

Cómo quedó el campeonato de Moto3 tras la fecha en República Checa

Máximo Quiles continúa liderando el campeonato de Moto3 luego de la fecha disputada en Brno. El español suma 186 puntos y mantiene una amplia ventaja sobre Álvaro Carpe, que acumula 121 unidades. El tercer lugar está en poder de Brian Uriarte, con 92 puntos.

Entre los argentinos, Marco Morelli ocupa una destacada quinta posición con 86 unidades, mientras que Valentín Perrone aparece en el octavo puesto con 66 puntos, ambos con serias posibilidades de seguir escalando posiciones durante la segunda mitad de la temporada.

Lo que se viene en el Moto3

La próxima presentación de Moto3 será entre el 26 y el 28 de junio con el tradicional Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el histórico circuito de Assen, uno de los escenarios más emblemáticos del motociclismo mundial.