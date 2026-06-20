Cuánto cuesta construir una vivienda de 60 metros cuadrados en Mendoza en junio de 2026

Planificar , ordenar gastos y estar informado sobre los movimientos en los precios: estas son apenas algunas de las claves para quienes quieren empezar -o avanzar- en la construcción de una vivienda . En este marco, cada mes el Centro de Ingenieros de Mendoza pone a disposición un informe mensual para que la comunidad mendocina siga la evolución de los precios en la construcción.

El último relevamiento, correspondiente a los primeros días de junio , da cuenta de un nuevo aumento. En el último mes, la variación en pesos del costo de la construcción fue del 3,74% . De esta manera, en los últimos tres meses la construcción acumuló una suba del 9,55% : 3,79% en abril, 2,02% en mayo y 3,74% en junio . Así, construir una vivienda económica cuesta $1.464.531,95 por metro cuadrado.

En tres meses el costo de la construcción subió casi 10%.

Según el informe, los principales incrementos del último mes fueron:

Costo de la mano de obra: +5,62%

Costo de los materiales: +3,06%

Cuánto cuesta construir una vivienda en Mendoza

El Centro de Ingenieros de Mendoza toma como referencia dos modelos de vivienda: una económica y otra de calidad media.

Vivienda económica: $1.464.531,95 por metro cuadrado.

Vivienda de calidad media: $1.907.713,31 por metro cuadrado.

vivienda casa construir construcción Construir una casa económica de 60 metros cuadrados asciende a $87.871.917.

Si esos valores se trasladan a una vivienda de 60 metros cuadrados, el costo de construir una casa económica asciende a $87.871.917.

En el caso de una vivienda de calidad media, el precio trepa a $114.462.798,60.

Construir sigue demandando una inversión elevada

En definitiva, construir sigue demandando una inversión alta para las familias mendocinas.

Por eso, seguir de cerca la evolución del costo del metro cuadrado, los materiales y la mano de obra puede ser una estrategia útil para quienes buscan iniciar una obra o continuar proyectos