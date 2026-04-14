Cuánto cuesta construir una vivienda en Mendoza en abril de 2026: precios actualizados del metro cuadrado

Cuánto cuesta construir una vivienda en abril de 2026 en Mendoza: precios actualizados por metro cuadrado

Construir una vivienda es un desafío complejo para miles de mendocinos que buscan consolidar un hogar. No es imposible, pero sí exigente: requiere planificación, orden en los gastos y, sobre todo, entender cómo se mueven variables como los precios de materiales y de mano de obra.

En este contexto, la medición que realiza mes a mes el Centro de Ingenieros de Mendoza se vuelve una herramienta fundamental para seguir la evolución de los costos. El último relevamiento, elaborado durante los primeros días de abril, confirma nuevas subas y una actualización en el valor del metro cuadrado.

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Según el informe, el costo de la construcción registró en el último mes una suba del 3,79% , mientras que en la comparación interanual el incremento ya alcanza el 25,95%, marcando una tendencia sostenida al alza.

Mano de obra y materiales empujan el precio de la construcción.

Por su parte, la mano de obra volvió a ser uno de los factores que más empujó los precios : subió un 4,84% mensual y acumula un 31,05% interanual , ubicándose por encima del resto de los componentes.

En cuanto a los materiales, el comportamiento fue más moderado, con un incremento del 2,86% en el mes y un 21,71% interanual, aunque siguen siendo una variable clave dentro del costo total.

Cuánto cuesta construir en abril de 2026 en Mendoza

Ahora bien, bajando estos números a la realidad concreta, el informe también detalla el valor del metro cuadrado para dos tipos de vivienda: una económica (ejecución tradicional, de 61 m2) y otra de mediana calidad (también tradicional, de 136 m2):

Vivienda económica (61 m2): $1.374.760 por m2

Vivienda de mediana calidad (136 m2): $1.793.790 por m2

image Una vivienda económica cuesta $1.374.760 por m2.

Si se trasladan estos valores a una obra real, construir hoy en Mendoza implica una inversión considerable: una vivienda económica de 61 m2 ronda los $83.860.360, mientras que una de mediana calidad de 136 m2 asciende aproximadamente a $243.955.440.

Se trata de montos estimativos, pero que permiten tener una referencia concreta para dimensionar cuánto dinero se necesita hoy para encarar una obra bajo un sistema de construcción tradicional.

Un escenario para sacar cuentas finas

Con estos números sobre la mesa, queda claro que construir en la provincia de Mendoza sigue siendo una inversión importante, donde cada decisión -desde el tipo de vivienda hasta los tiempos de ejecución- impacta de lleno en el presupuesto final.