Cómo es el programa del IPV que financiará viviendas en Mendoza con fondos públicos y privados

Con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas en Mendoza , el Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) convocó a desarrolladores a participar de una iniciativa para impulsar la construcción de barrios mediante un esquema de inversión público-privada .. El plan prevé construir más de 270 unidades habitacionales y destinar USD 10 millones provenientes del Fondo de Resarcimiento .

Se trata del “ Concurso de Proyectos en el marco del Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas ”, una propuesta que apunta a ampliar la oferta habitacional en distintos puntos de la provincia y estimular la participación del sector privado en obras de urbanización y construcción .

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Según detalló el organismo, el programa contempla la ejecución de unas 275 viviendas en Mendoza y estará orientado a empresas y desarrolladores privados que presenten proyectos integrales. Las propuestas deberán incluir desde el proyecto ejecutivo hasta la provisión del terreno, la infraestructura, la urbanización y la construcción de las unidades.

Cómo será el financiamiento de las viviendas

Uno de los aspectos centrales de la convocatoria es el modelo de financiamiento compartido entre el Estado provincial, las empresas desarrolladoras y los futuros adjudicatarios. En ese marco, el IPV podrá aportar hasta el 40% del monto total del proyecto, tomando como referencia un tope de $130 millones por vivienda para calcular el financiamiento estatal. El porcentaje restante deberá ser cubierto por los desarrolladores privados y quienes accedan a las unidades habitacionales.

ipv viviendas programa de inversión pública 1 El Gobierno de Mendoza lanzó una nueva convocatoria del IPV para impulsar la construcción de viviendas mediante un esquema de inversión público-privada. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es incentivar nuevas inversiones en el sector de la construcción y generar más alternativas de acceso a la vivienda para sectores con capacidad de financiamiento.

Fechas y presentación de proyectos

Las bases y condiciones del concurso estarán disponibles de manera gratuita desde el 26 de mayo de 2026 en el sitio oficial del IPV.

Entre los datos más relevantes de la convocatoria se destacan:

Financiamiento estatal: hasta el 40% del proyecto.

hasta el 40% del proyecto. Fondo destinado: USD 10 millones.

USD 10 millones. Cantidad estimada: 275 viviendas.

275 viviendas. Proyectos permitidos: entre 5 y 30 unidades.

entre 5 y 30 unidades. Plazo máximo de ejecución: 14 meses.

ipv viviendas programa de inversión pública El objetivo del nuevo programa es incentivar nuevas inversiones en el sector de la construcción y generar más alternativas de acceso a la vivienda para sectores con capacidad de financiamiento. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Las propuestas deberán presentarse en el Área de Compras del IPV, ubicada en la intersección de Lavalle y San Juan, en la Ciudad de Mendoza, desde el 23 de junio y hasta media hora antes de la apertura de sobres.

Por su parte, el acto de apertura se realizará el 24 de junio de 2026 a las 9 en la sede central del IPV.