Bullying y ciberbullying: investigadores de Mendoza advierten que las redes sociales y la IA agravan el acoso escolar

La convivencia escolar enfrenta nuevos desafíos a partir del crecimiento del bullying y del ciberbullying.

La convivencia escolar enfrenta nuevos desafíos a partir del crecimiento del bullying y, especialmente, del ciberbullying . Así lo plantea una investigación desarrollada por especialistas del CONICET en Mendoza , que analizó la realidad de más de 23.000 estudiantes de escuelas secundarias y concluyó que las instituciones educativas necesitan fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana para evitar que estas situaciones afecten el aprendizaje y la salud emocional de los alumnos.

El trabajo fue realizado por Roxana Marsollier y Cristian Expósito, investigadores del CONICET en el Centro de Investigaciones Cuyo (CIC) de la Universidad Nacional de Cuyo. El estudio evaluó l a convivencia escolar en distintos tipos de establecimientos y permitió elaborar informes específicos para supervisores del sistema educativo, con el objetivo de brindar herramientas para la toma de decisiones.

Uno de los principales aportes del estudio es que busca diferenciar el bullying de otros conflictos cotidianos entre estudiantes.

Según explicó Marsollier, para que exista bullying deben darse tres condiciones al mismo tiempo: un desequilibrio de poder entre agresor y víctima, una conducta sistemática o repetida en el tiempo y la intención deliberada de causar daño.

Es imprescindible detectar qué conductas corresponden a bullyng.

La investigadora sostuvo que muchas veces el término se utiliza de manera incorrecta, lo que dificulta identificar los casos reales y actuar de manera adecuada. "Es fundamental concientizar sobre qué es realmente el bullying para que las víctimas puedan reconocerlo y los testigos no permanezcan en silencio", señaló.

Además, indicó que quienes ejercen el acoso suelen buscar reconocimiento dentro del grupo, mientras que las víctimas permanecen aisladas, por lo que la intervención temprana de docentes y adultos resulta determinante para frenar la situación.

El ciberbullying extiende el acoso fuera de la escuela

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es el crecimiento del ciberbullying, ya que las agresiones no terminan cuando concluye la jornada escolar.

Las redes sociales, los grupos de mensajería y otras plataformas digitales permiten que el hostigamiento continúe durante todo el día, generando un impacto psicológico aún mayor en las víctimas.

A este escenario se suma el avance de la inteligencia artificial, que facilita la creación de imágenes, audios y videos falsos utilizados para humillar, difamar o ridiculizar a otros estudiantes.

Para Marsollier, esta nueva realidad obliga a que las escuelas y las familias actualicen sus herramientas de prevención y acompañamiento.

Un diagnóstico sobre más de 23.000 estudiantes

La investigación incluyó una muestra de 23.000 estudiantes del nivel secundario y realizó comparaciones entre escuelas técnicas, orientadas, privadas y de educación para adultos.

Los resultados permitieron detectar diferencias según la edad de los estudiantes y el tipo de institución, además de identificar vínculos entre la violencia escolar y otros factores de riesgo, como el consumo de sustancias.

Toda esa información fue sistematizada en informes específicos destinados a supervisores escolares, con el propósito de facilitar diagnósticos institucionales y diseñar estrategias adaptadas a cada comunidad educativa.

La escuela, clave para prevenir el acoso

Expósito remarcó que el bullying y el ciberbullying pueden abordarse desde la propia escuela si existen protocolos claros y una intervención oportuna.

El investigador explicó que el análisis no se limita únicamente a los episodios de violencia, sino que forma parte de una evaluación más amplia del clima escolar, entendido como el conjunto de relaciones que se construyen dentro de cada institución. "La escuela debe ser un espacio seguro donde los estudiantes puedan aprender y sentirse contenidos", afirmó.

Muchas víctimas no denuncian las situaciones de acoso por miedo o porque creen que nadie podrá ayudarlas.

En ese sentido, sostuvo que cada establecimiento presenta características particulares, por lo que las estrategias de prevención deben adaptarse a la realidad de cada comunidad educativa.

Las familias también tienen un rol central

Los investigadores advirtieron que muchas víctimas no denuncian las situaciones de acoso por miedo o porque creen que nadie podrá ayudarlas. Por eso consideran indispensable que tanto las escuelas como las familias estén preparadas para actuar rápidamente y cuenten con protocolos de intervención más ágiles.

También recomendaron que los adultos conozcan con quiénes interactúan los adolescentes en internet para prevenir situaciones de riesgo como el grooming, el phishing o distintas formas de violencia digital.

Un buen clima escolar favorece el aprendizaje

El estudio sostiene que una convivencia escolar positiva es una condición indispensable para que exista aprendizaje. Los especialistas retoman la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow para explicar que ningún estudiante puede desarrollar plenamente sus capacidades si antes no se siente seguro desde el punto de vista físico y emocional.

Por eso consideran que garantizar un ambiente de respeto y confianza es tan importante como cubrir otras necesidades básicas dentro de la escuela.

Finalmente, Marsollier destacó que la prevención del bullying no requiere necesariamente sumar nuevas materias, sino incorporar estos contenidos de manera transversal en toda la actividad escolar.

"Es fundamental que directivos y docentes estén presentes, escuchen y dialoguen con sus estudiantes para detectar y abordar estos problemas a tiempo y favorecer una convivencia escolar armoniosa", concluyó la investigadora.