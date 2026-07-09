9 de julio de 2026
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9 de Julio de 1816: la historia del día que cambió para siempre a la Argentina

Este 9 de julio celebramos 210 años de la Declaración de la Independencia de la República Argentina. Conocé todos los detalles de esta fecha histórica.

9 de Julio de 1816: la historia del día que cambió para siempre a la Argentina
9 de Julio de 1816: la historia del día que cambió para siempre a la Argentina
Por Sitio Andino Sociedad

Este 9 de julio se conmemoran 210 años de la Declaración de la Independencia, proclamada por el Congreso de Tucumán en 1816. Una fecha histórica que marcó el nacimiento de la Argentina como nación soberana. A continuación, repasamos los detalles de esta efeméride.

Hoy es el Día de la Independencia en Argentina

Hoy es el Día de la Independencia en Argentina

La jornada que marcó el nacimiento de la Argentina como nación libre y soberana

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamó la Declaración de la Independencia, una decisión que cambió para siempre la historia de la Argentina.

Con ese acto, el país rompió definitivamente los vínculos políticos con la Corona española y consolidó el proceso revolucionario iniciado el 25 de mayo de 1810, dando comienzo a una nueva etapa como nación libre y soberana. Aquel día, una multitud se reunió frente a la histórica Casa de Tucumán para celebrar la decisión al grito de "¡Viva la Patria!", en una jornada que quedó grabada para siempre en la memoria del país.

Casa Histórica de Tucumán

Casa Histórica de Tucumán

Las razones que hicieron histórica la Declaración de la Independencia

La Declaración de la Independencia no solo representó un acto simbólico de libertad, sino que también tuvo un enorme valor político, institucional y estratégico. Su objetivo era dejar en claro, tanto ante las potencias europeas como frente a los nuevos gobiernos americanos, que las Provincias Unidas del Río de la Plata eran un Estado soberano e independiente.

Esta decisión permitió:

  • Constituir oficialmente a las Provincias Unidas del Río de la Plata como una nación independiente, con capacidad para relacionarse con otros Estados.
  • Respaldar la campaña libertadora de José de San Martín, demostrando que el Ejército de los Andes no estaba integrado por rebeldes contra la Corona española, sino por las fuerzas militares de un país libre.
  • Ratificar que el cruce de los Andes tenía un objetivo emancipador, destinado a liberar a Chile y no a conquistar nuevos territorios.
  • Reafirmar el compromiso de extender la lucha por la libertad al Perú, uno de los principales bastiones del poder español en Sudamérica.

La decisión tomada en Tucumán marcó un antes y un después en la historia del país y se convirtió en uno de los acontecimientos más trascendentes del proceso de emancipación de América del Sur.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 9 de julio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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