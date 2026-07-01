1 de julio de 2026
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Argentina

1 de julio: por qué se celebra el Día del Historiador en Argentina

Por un hecho ocurrido hace más de dos siglos, el 1 de julio se conmemora en Argentina el Día del Historiador y la Historiadora, una fecha que reconoce a quienes preservan y difunden la memoria del país.

1 de julio: por qué se celebra el Día del Historiador en Argentina

1 de julio: por qué se celebra el Día del Historiador en Argentina

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 1 de julio, Argentina celebra el Día del Historiador y la Historiadora, una fecha que reconoce a quienes dedican su trabajo a preservar e interpretar el pasado nacional. Más que una efeméride, es un homenaje a los profesionales que ayudan a comprender cómo se construyó el país y por qué la memoria histórica sigue siendo fundamental para entender el presente y proyectar el futuro.

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Deán Gregorio Funes fue uno de los primeros historiadores de Argentina.

Deán Gregorio Funes fue uno de los primeros historiadores de Argentina.

Día del Historiador en Argentina: la historia detrás del 1° de julio

El origen de esta conmemoración se remonta al 1 de julio de 1812, cuando el Primer Triunvirato firmó un decreto que ordenó escribir "la historia filosófica de nuestra feliz revolución", con el propósito de preservar la memoria de los protagonistas de la Revolución de Mayo y dejar testimonio del proceso que dio origen a la independencia argentina.

La iniciativa buscaba documentar los acontecimientos más importantes de la naciente Nación para que las futuras generaciones conocieran el camino recorrido y el legado de quienes impulsaron la emancipación.

Uno de los primeros en asumir esa tarea fue el Deán Gregorio Funes, autor del Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, una obra considerada entre los primeros relatos históricos del proceso revolucionario y un aporte fundamental para la construcción de la historiografía argentina.

Casi dos siglos después, el Congreso de la Nación instituyó oficialmente la efeméride mediante la Ley N.º 25.566, sancionada en 2002, que estableció el 1 de julio como el Día del Historiador y la Historiadora, en reconocimiento a escritores, investigadores, docentes y especialistas dedicados al estudio y análisis de la historia nacional.

La importancia de los historiadores para el país

El trabajo de los historiadores va mucho más allá de reconstruir hechos del pasado. A través del análisis de documentos, archivos, testimonios y otras fuentes, investigan los procesos políticos, sociales, económicos y culturales que marcaron la evolución de la Argentina.

Su labor permite preservar el patrimonio histórico y ofrecer herramientas para comprender los desafíos del presente desde una mirada crítica. Además, contribuyen a combatir la desinformación y mantener vivo el legado de quienes protagonizaron los momentos más trascendentes de la historia nacional.

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