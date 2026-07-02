2 de julio de 2026
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Día Mundial del OVNI: por qué se celebra hoy, 2 de julio

Cada 2 de julio se celebra el Día Mundial del OVNI. En esta nota, te contamos todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial del OVNI: por qué se celebra hoy, 2 de julio
Día Mundial del OVNI: por qué se celebra hoy, 2 de julio
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 2 de julio se celebra el Día Mundial del OVNI (World UFO Day), una efeméride promovida por creyentes e investigadores del fenómeno extraterrestre. La fecha busca fomentar el interés sobre la posible existencia de vida inteligente más allá de la Tierra y el universo conocido.

El origen y las actividades del Día Mundial del OVNI

Durante la celebración del Día Mundial del OVNI, en distintas partes del mundo se llevan a cabo diversas actividades, como maratones de películas y series de ciencia ficción, encuentros públicos para observar el cielo en busca de objetos extraños, recorridos por sitios emblemáticos y otros eventos relacionados con la temática.

El origen de esta conmemoración está vinculado con un hecho conocido como el "Incidente de Roswell", ocurrido en 1947. Según los reportes de la época, una supuesta nave espacial se estrelló en el desierto de Nuevo México. Este acontecimiento dio lugar a un intenso debate sobre la posible existencia de vida extraterrestre y la presencia de seres de otros mundos en nuestro planeta.

Incidente de Roswell, OVNI
El OVNI del

El OVNI del "Incidente de Roswell"

¿Qué es un OVNI?

¿Existen otras formas de vida inteligente en el universo? Los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) constituyen un tema polémico y controvertido, ya que hasta el momento no existen evidencias científicas concluyentes que confirmen la existencia de naves o visitantes extraterrestres.

En torno a este fenómeno predominan las hipótesis, interpretaciones y conjeturas, lo que mantiene vigente el interés y el debate sobre su posible origen.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 2 de julio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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