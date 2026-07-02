Día Mundial del OVNI: por qué se celebra hoy, 2 de julio

Cada 2 de julio se celebra el Día Mundial del OVNI (World UFO Day), una efeméride promovida por creyentes e investigadores del fenómeno extraterrestre. La fecha busca fomentar el interés sobre la posible existencia de vida inteligente más allá de la Tierra y el universo conocido.

Durante la celebración del Día Mundial del OVNI , en distintas partes del mundo se llevan a cabo diversas actividades, como maratones de películas y series de ciencia ficción, encuentros públicos para observar el cielo en busca de objetos extraños, recorridos por sitios emblemáticos y otros eventos relacionados con la temática.

El origen de esta conmemoración está vinculado con un hecho conocido como el "Incidente de Roswell" , ocurrido en 1947. Según los reportes de la época, una supuesta nave espacial se estrelló en el desierto de Nuevo México. Este acontecimiento dio lugar a un intenso debate sobre la posible existencia de vida extraterrestre y la presencia de seres de otros mundos en nuestro planeta.

¿Qué es un OVNI?

¿Existen otras formas de vida inteligente en el universo? Los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) constituyen un tema polémico y controvertido, ya que hasta el momento no existen evidencias científicas concluyentes que confirmen la existencia de naves o visitantes extraterrestres.

En torno a este fenómeno predominan las hipótesis, interpretaciones y conjeturas, lo que mantiene vigente el interés y el debate sobre su posible origen.

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