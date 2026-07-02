Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de julio.

Durante la mañana y tarde de este jueves 2 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Jueves 2 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/wDeCutMnkr

– Entre calles Filipini, Héctor Meli, Benito Aranda y La Gloria. En barrios Schoenstatt y Las Acequias; El Peral. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Perito Moreno, entre Ortega y Podestá. En calle La Palmera, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°16, entre calle Proyectada J389 y callejón Funes. En calle Proyectada J554 y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°16, entre calle Proyectada J650 y callejón Funes. En calle Proyectada J489 y áreas adyacentes; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Adolfo Calle, Paso de los Patos, Lamadrid, Zapiola y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.45 a 12.45 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Gutiérrez, entre La Bodega y Estación Balloffet; Rama Caída. De 12.30 a 16.30 h.

– En calle Ejército de Los Andes, entre Severo Ríos y Quiroga, y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles El Campo y Sara de Puebla. En calle Rodolfo Pacheco; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Nacional N°40 Vieja (o Ruta Provincial N°101), hacia el sur de calle Los Paramillos. En la escuela 1-460 “Libertad” y áreas adyacentes; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Provincial N°92 (o Salatino), entre Ruta Provincial N°93 (o Carril Vista Flores) y calle Ricardo Videla; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas