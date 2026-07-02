2 de julio de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de julio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de julio.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 2 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de julio

Guaymallén

  • – En el Hotel Metalúrgico Camping UOM y zonas aledañas; Bermejo. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Adolfo Calle, Paso de los Patos, Lamadrid, Zapiola y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

  • – Entre calles Pascual Segura, 25 de Mayo, Castellanos, Olascoaga, San Luis, Bahía Blanca y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • – En la Ruta Provincial N°16, entre calle Proyectada J650 y callejón Funes. En calle Proyectada J489 y áreas adyacentes; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°16, entre calle Proyectada J389 y callejón Funes. En calle Proyectada J554 y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – En calle Perito Moreno, entre Ortega y Podestá. En calle La Palmera, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – Entre calles Filipini, Héctor Meli, Benito Aranda y La Gloria. En barrios Schoenstatt y Las Acequias; El Peral. De 14.30 a 18.30 h.

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Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°92 (o Salatino), entre Ruta Provincial N°93 (o Carril Vista Flores) y calle Ricardo Videla; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N°40 Vieja (o Ruta Provincial N°101), hacia el sur de calle Los Paramillos. En la escuela 1-460 “Libertad” y áreas adyacentes; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre calles El Campo y Sara de Puebla. En calle Rodolfo Pacheco; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Avecilla, La Correina, Gaviola y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Bombal, entre Izuel y Ruta Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 15.30 a 19.30 h.

  • – Entre calles San Martín, Carlos Gardel, Antártida Argentina y Pío Ara; Villa 25 de Mayo. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En calle Ejército de Los Andes, entre Severo Ríos y Quiroga, y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Gutiérrez, entre La Bodega y Estación Balloffet; Rama Caída. De 12.30 a 16.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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