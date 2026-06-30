30 de junio de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de junio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de junio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de junio.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 30 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de junio

Ciudad

  • – Entre calles Cerro Juan Pobre, Cerro La Colina, Cerro San Isidro, Cerro la Quebrada y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Granaderos de San Martín, Malvinas Argentinas, Antequeda y Venezuela. En el barrio Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Juan G. Godoy, Cobos, Guillermo Molina y Ejército de Los Andes. En calle Cobos, entre 25 de Mayo y Vélez Sarsfield, y áreas adyacentes; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • – En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En loteo Pinar, barrio Lar de Boedo y adyacencias; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Córdoba, entre Chile y Adolfo Calle, y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – En el Carril Sarmiento, entre calles Bordín y Mallea, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle 25 de Mayo, entre Los Salamanquinos y General Las Heras, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la intersección de calle Maza con Carril Sarmiento y adyacencias; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En calle La Holanda, entre Belgrano y Proyectada V304, y zonas aledañas; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

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Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta N°92 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En calle Aguirre, hacia el oeste de MUZABER; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Cisterna, entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. En los barrios Virgen De Luján y Los Racimos; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Los Maitenes, Costa de las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Monseñor de Miguel, entre calles N°2 y N°4; Las Malvinas. De 12.00 a 16.00 h.

  • – Entre calles Los Claveles, Colonia Andes, Los Sifones y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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