23 de junio de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de junio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de junio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de junio.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 23 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de junio

Guaymallén

  • – En calle Milagros, entre Infanta Isabel y Mariani, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • – Entre calles Los Molles, Bahía Blanca, Charcas y Manuel A. Sáez. De 9.35 a 12.35 h.

  • – Entre calle Juan B Justo, Terrada y Rawson. En los barrios Posta Norte, Eucaliptus I y adyacencias; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Venezuela, Rufino Ortega, Ruta Provincial N°50 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Libertador, Almirante Brown, Necochea, Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Pedregal. De 8.45 a 11.30 h.

  • – En calle Víctor Hugo, hacia el sur de Falucho, y adyacencias; La Primavera. De 11.30 a 14.00 h.

Tupungato

  • – En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

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Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°92 (ó Salatino), entre calle Ricardo Videla y Carril Vista Flores; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – En callejón Eugenio Bustos, hacia el oeste de calle Sarmiento. En barrio El Iglú. De 10.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – Entre calles Lara, Lazo, Vera Arenas y El Clavel; Colonia Elena. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En callejón Martínez, hacia el sur de Los Inquilinos; Rama Caída. De 15.30 a 16.30 h.

  • – En calle Las Vírgenes, entre Rawson y el Chañaral; El Toledano. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe

  • – En calle Godoy Cruz, entre Mosconi y Colonia El Pehuenche. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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