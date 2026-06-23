Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de junio.

Durante la mañana y tarde de este martes 23 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Martes 23 de Junio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/jGtxFy5Ch4

– En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Víctor Hugo, hacia el sur de Falucho, y adyacencias; La Primavera. De 11.30 a 14.00 h.

– Entre calle Juan B Justo, Terrada y Rawson. En los barrios Posta Norte, Eucaliptus I y adyacencias; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Los Molles, Bahía Blanca, Charcas y Manuel A. Sáez. De 9.35 a 12.35 h.

– En calle Milagros, entre Infanta Isabel y Mariani, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Godoy Cruz, entre Mosconi y Colonia El Pehuenche. De 8.00 a 12.00 h.

– En calle Las Vírgenes, entre Rawson y el Chañaral; El Toledano. De 9.30 a 13.30 h.

– En callejón Martínez, hacia el sur de Los Inquilinos; Rama Caída. De 15.30 a 16.30 h.

– En callejón Eugenio Bustos, hacia el oeste de calle Sarmiento. En barrio El Iglú. De 10.00 a 13.00 h.

– En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°92 (ó Salatino), entre calle Ricardo Videla y Carril Vista Flores; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas