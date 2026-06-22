22 de junio de 2026
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El Gobierno de Mendoza cambió los requisitos para los ascensos dentro de la Policía

El Gobierno de Mendoza modificó los requisitos de antigüedad para ascensos policiales. Los detalles.

El Gobierno de Mendoza cambió los requisitos para los ascensos dentro de la Policía.
El Gobierno de Mendoza cambió los requisitos para los ascensos dentro de la Policía.
Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza avanzó con una reglamentación que modifica los requisitos de antigüedad exigidos para que efectivos policiales puedan postularse a los ascensos de las máximas jerarquías de la fuerza. La medida alcanza a los cargos de Comisario, Comisario Inspector y Comisario General.

El Ministerio de Seguridad y Justicia busca evitar que eventuales vacantes queden sin cubrir por falta de candidatos habilitados, "afectando la eficacia del servicio". Es por eso que a través del decreto 1199, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se hicieron cambios en el artículo 185 de la Ley Provincial 6722, que establece las condiciones para el tratamiento promocional del personal de la Policía de Mendoza.

Qué requisitos modificó el Gobierno de Mendoza

El Ejecutivo detectó la necesidad de permitir que efectivos que no reúnan la antigüedad requerida específicamente como oficiales puedan presentar su formulario de autopropuesta de ascenso si acreditan esos años de servicio computados desde su ingreso a la Policía. Esto no tendría efectos retroactivos, atento al principio general conforme el cual las leyes y sus reglamentaciones rigen hacia el futuro, salvo disposición expresa en contrario.

Cornejo, Policias, IUSP - 305202

La iniciativa fue fundamentada en “estrictas razones de servicio” y en el "reconocimiento de la preparación, experiencia y trayectoria que brinda la actividad policial desarrollada dentro de la Institución, sin perjuicio de la posterior evaluación que corresponda en el marco del procedimiento promocional aplicable".

En el decreto se aclaró que una vez efectuado el tratamiento promocional, tendrán prioridad absoluta para la promoción quienes cumplan el total de los requisitos previstos en la ley.

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