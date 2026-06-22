"Mendoza Por Mí", la plataforma del Gobierno de Mendoza que permite realizar decenas de trámites digitales.

El Gobierno de Mendoza cuenta con una plataforma que reúne los distintos servicios digitales que brinda el Estado provincial , llamado "Mendoza Por Mí" , al que se puede acceder mediante la descarga de una aplicación o el acceso al sitio web. Qué servicios ofrece y cómo funciona .

Este canal de comunicación ofrece soluciones digitales pensadas en las necesidades ciudadanas, para que la persona pueda acceder a su i nformación personal, gestionar turnos y realizar trámites , sin tener que asistir a una oficina pública, durante las 24 hs.

El sistema que fue creado en 2023 tiene 450 mil usuarios registrados y permite realizar más de 170 trámites de manera digital, indicó el Gobierno. Recientemente, se incorporó el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) , una herramienta que permite a estudiantes, padres y tutores acceder a información académica, documentación escolar y otros datos esenciales para el seguimiento de las trayectorias educativas.

Qué servicios ofrece

Los principales servicios que se encuentran en la aplicación Mendoza Por Mí son:

Trámites y documentos digitales : solicitud y seguimiento de partidas de nacimiento, certificados escolares y otras.

: solicitud y seguimiento de partidas de nacimiento, certificados escolares y otras. Turnos inteligentes : elección de oficina, día y hora.

: elección de oficina, día y hora. Pagos online : tasas provinciales con múltiples métodos de pago y vinculación automática con trámites.

: tasas provinciales con múltiples métodos de pago y vinculación automática con trámites. Gestión familiar y jurídica : administración de gestiones para menores o personas jurídicas.

: administración de gestiones para menores o personas jurídicas. Salud pública digitalizada : acceso a historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional.

: acceso a historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional. Notificaciones en tiempo real: avisos sobre trámites, alertas educativas y comunicados oficiales.

en tiempo real: avisos sobre trámites, alertas educativas y comunicados oficiales. Asistente virtual: bot que responde dudas y ofrece guía paso a paso.

Cómo crear una cuenta en Mendoza por Mí

Los habitantes de la provincia pueden descargarse la aplicación “Mendoza por Mí” desde Google Play o App Store, y también pueden ingresar en desde el sitio web: mxm.mendoza.gov.ar.

Cada cuenta es personal e intransferible. El registro es gratuito y la validad de identidad se puede hacer de manera virtual o presencial en la Casa de Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mendozapormi/status/2044094217757012457?s=20&partner=&hide_thread=false Creá y validá tu cuenta en Mendoza por Mí



Accedé a trámites y servicios de forma simple, rápida y segura. pic.twitter.com/1mAfDBfqR7 — Mendozapormi (@mendozapormi) April 14, 2026

Para poder crear una cuenta es obligatorio completar el formulario en todos sus campos con datos válidos, como los datos personales, las vías de contacto y domicilio de residencia. También se debe crear una contraseña y aceptar los Términos y Condiciones y las Políticas de Privacidad.

Está permitida la creación de un perfil sin CUIL (Código Único de Identificación Laboral) para extranjeras/os o personas sin nacionalidad argentina que necesiten realizar gestiones básicas dentro de la plataforma.

Qué información tendrá Mi Perfil

En la sección "Mi Perfil" se puede consultar y actualizar los datos personales, de contacto y domicilio. También aparece la opción "personalización de mi perfil", donde se puede seleccionar una o más opciones de interés:

Soy personal de la DGE

Soy personal de la salud pública

Trabajo en administración pública central

Administro una persona jurídica

Trabajo en el sector privado

Soy estudiante de primaria/secundaria

La plataforma, a su vez, en la sección "Hijos asociados", permite asociar hijos/as a cargo y realizar distintas gestiones y trámites en sus nombres, asociados a sus números de CUIL.

Para conocer más detalles de Mendoza Por Mi, accedé a la sección de "preguntas frecuentes".