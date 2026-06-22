Postales del Mundial 2026 en Mendoza: así viven comerciantes la previa de Argentina-Austria

Copa Mundial de Fútbol de 2026: La pasión por la Selección también impulsa las ventas en la previa de Argentina-Austria.

Quedan muy pocas horas para el cruce de la Selección Argentina y Austria en el Dallas Stadium y, en cada rincón de la provincia de Mendoza , la expectativa se vive con emoción, nerviosismo y, por qué no, con una búsqueda de remeras y vuvuzelas a “último momento”. Este escenario no es atípico para comerciantes ambulantes, que ven cada etapa de esta Copa Mundial de Fútbol de 2026 un movimiento que crece partido tras partido.

Para Nahuel , que desde hace años comercializa productos vinculados a la albiceleste desde la transitada Rotonda del Avión, el entusiasmo de los hinchas se refleja en una escena que se repite constantemente. "Mucha gente viene a comprar de nuevo acá desde el Mundial pasado . Compraron en Qatar y vuelven por la cábala ", contó entre risas mientras ojeaba su variada mercadería.

Para él, la pasión va más allá del mega evento que se celebra cada cuatro años: es algo que atraviesa generaciones. Según explicó, una de las sorpresas de esta Copa del Mundo es la cantidad de familias que buscan indumentaria para los más pequeños. Esto, además, potenciado por el hecho de que muchas escuelas transmitirán el partido en las aulas y realizan diversas actividades con el evento como temática. Por ello, no es inusual que los más chicos pidan la codiciada remera de la Scaloneta .

"Muchos padres vienen a buscar talles de niños y hasta de bebés recién nacidos. Algunos nacieron para la final del Mundial pasado y ahora los traen para festejar", relató Nahuel.

20260622_104432.jpg Foto: SITIO ANDINO.

La expectativa creció aún más después del contundente triunfo por 3 a 0 frente a Argelia en el debut. El optimismo se percibe tanto en los compradores como en quienes trabajan detrás de cada puesto. "El partido pasado estuvo muy movido. Había momentos tranquilos, pero después venían de golpe y nos saturaban", contó el comerciante sobre la jornada del pasado martes.

Mientras tanto, Emanuel observa una situación similar. En su puesto, además de camisetas y accesorios como réplicas de las medallas otorgadas a los campeones de Qatar 2022, los protagonistas son los cuadros de ídolos argentinos. "Lo más vendido son los de Messi y Maradona. También se mueve mucho todo lo relacionado con la Selección", explicó.

Y añadió: "En el entretiempo viene gente emocionada a comprar también. Se nota que el fútbol mueve sentimientos muy fuertes".

Cuánto cuestan las camisetas, banderas y accesorios de la Selección en Mendoza

La previa mundialista tiene su costado comercial, especialmente entre vendedores ambulantes de costanera, en la Rotonda del Avión y múltiples esquinas de toda la provincia. Estos son algunos de los productos más buscados por los hinchas y sus precios aproximados:

Camisetas para niños: entre $20.000 y $25.000. El valor puede variar según el talle, confección o la calidad.

entre $20.000 y $25.000. El valor puede variar según el talle, confección o la calidad. Camisetas para adultos: entre $30.000 y $50.000 si se desea una réplica premium.

entre $30.000 y $50.000 si se desea una réplica premium. Banderas: a partir de $5.000. El monto puede ascender de acuerdo con el tamaño preferido.

a partir de $5.000. El monto puede ascender de acuerdo con el tamaño preferido. Pinturitas para la cara.

Gorras: $10.000 las de plástico y $15.000 las de tela.

$10.000 las de plástico y $15.000 las de tela. Medallas del Mundial Qatar 2022: $10.000.

Cuadros pequeños: $25.000.

$25.000. Cuadros grandes: $35.000.

Una pasión que también es herencia familiar

Detrás de cada producto vendido hay historias de trabajo que se transmiten de generación en generación. Emanuel asegura que el comercio ambulante forma parte de la identidad de su familia."Mi papá empezó hace muchos años y toda la familia de su lado fue siempre vendedora ambulante. Es algo que viene de generación en generación", contó.

Con el tiempo, el emprendimiento fue creciendo hasta incorporar la fabricación de cuadros y carteles personalizados, una actividad que complementan durante cada Mundial o Copa América.

vendedor ambulante remera Foto: SITIO ANDINO

Mientras los hinchas preparan el asado, reservan mesa en algún restaurante o acomodan una televisión en la oficina para no perderse el encuentro, los vendedores también organizan su propia forma de vivir el partido.

Nahuel adelantó que verá el encuentro desde el puesto gracias a la solidaridad de una vecina. "Ella nos va a sacar una tele para afuera y lo vamos a mirar así", comentó. Emanuel hará algo parecido. Aunque seguirá atendiendo durante el partido, confía en que la emoción y las ventas continuarán hasta el pitazo final.

Y mientras las calles se tiñen nuevamente de celeste y blanco, ambos coinciden en algo que parece repetirse en cada rincón del país: que la ilusión sigue intacta.