15 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol

Mundial 2026: las escuelas mendocinas se tiñen de celeste y blanco para el debut de la Scaloneta

Los establecimientos educativos mendocinos se visten de celeste y blanco para alentar este martes a la Selección Argentina, en el debut del Mundial 2026.

Mundial 2026: las escuelas mendocinas se tiñen de celeste y blanco para el debut de la Scaloneta.

Mundial 2026: las escuelas mendocinas se tiñen de celeste y blanco para el debut de la Scaloneta.

 Por Natalia Mantineo

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026 ha generado una verdadera revolución en las escuelas de la provincia de Mendoza. A horas de que el combinado dirigido por Lionel Scaloni inicie la defensa del título obtenido en Qatar 2022, la tradicional "manija" mundialista se ha mudado formalmente a las aulas, impulsada tanto por los estudiantes como por las autoridades de diversas instituciones educativas.

mundial en las escuelas
Mundial 2026: los alumnos de Mendoza alientan a la Selección en las aulas.

Mundial 2026: los alumnos de Mendoza alientan a la Selección en las aulas.

Mundial 2026: unidos por la Scaloneta

Varios establecimientos de la provincia han tomado la iniciativa de flexibilizar sus estrictos códigos de vestimenta diaria, extendiendo invitaciones formales a las familias para que los alumnos concurran caracterizados con los colores de la bandera argentina.

"Con mucha alegría, los invitamos a participar de una entrada especial al colegio con motivo del inicio de la participación de nuestra Selección en el Mundial. Para acompañar este momento de encuentro y celebración, invitamos a los estudiantes a asistir con algún detalle en los colores celeste y blanco: escarapela, cinta, vincha, bufanda, camiseta o globos. La idea es compartir juntos un momento diferente, unirse para alentar a la Selección", reza uno de los comunicados institucionales que circularon en la comunidad educativa mendocina.

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Mundial 2026: varias escuelas solicitaron a los alumnos asistir con los colores patrios para alentar a la Selección.

Mundial 2026: varias escuelas solicitaron a los alumnos asistir con los colores patrios para alentar a la Selección.

El debut en Kansas y el fixture del Grupo J

El entusiasmo en los colegios mendocinos se prepara con antelación para el primer compromiso del Grupo J, programado para el próximo martes 16 de junio a las 22 (hora de Argentina). En esa oportunidad, la "Scaloneta" se medirá ante su par de Argelia en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City, un escenario emblemático con capacidad para más de 76.400 espectadores y hogar de los Kansas City Chiefs en la liga de fútbol americano (NFL).

Si bien el horario nocturno de este primer cotejo no interfiere directamente con la jornada escolar tradicional, los preparativos y la ambientación en los establecimientos ocuparán la agenda pedagógica de toda la jornada previa.

No obstante, las miradas ya están puestas en el segundo compromiso del grupo: el lunes 22 de junio a las 14 (hora de Argentina) contra Austria, en la ciudad de Dallas. Dicho encuentro sí coincidirá plenamente con el horario de dictado de clases de los turnos tarde de la provincia.

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Este martes a las 22, Argentina enfrentará a Argelia.

Este martes a las 22, Argentina enfrentará a Argelia.

Un puente entre la pasión y el aprendizaje

Desde los equipos directivos explicaron que estas jornadas no representan una pérdida de días de clase, sino una oportunidad para aplicar el Mundial como un recurso didáctico de alto impacto. La pasión por el fútbol servirá como eje transversal para abordar contenidos curriculares como la geografía mundial, el análisis de variables estadísticas y la comprensión lectora a través de crónicas deportivas.

De esta manera, la provincia de Mendoza aguarda el inicio del torneo con sus instituciones preparadas para combinar la rigurosidad educativa con la innegable alegría popular que despierta la Selección Argentina en cada cita ecuménica.

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