Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y todas las estadísticas al instante

Live Blog Post

Qué partidos se juegan este lunes 22 de junio por el Mundial 2026

Este lunes se disputarán cuatro encuentros correspondientes a los grupos I y J del Mundial 2026, con la presencia de Argentina buscando acercarse a los octavos de final.

La actividad comenzará con la presentación de la Selección argentina, que buscará una nueva victoria luego del contundente 3 a 0 sobre Argelia en el debut.

Argentina vs Austria

Grupo J

Hora: 14.00

14.00 Estadio: Dallas Stadium

Dallas Stadium TV: Telefe, TyC Sports y DSports

El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará sumar tres puntos fundamentales para quedar muy cerca de los octavos de final, mientras que Austria buscará dar un golpe ante uno de los candidatos al título.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en Argentina

Los encuentros podrán seguirse por Telefe, TyC Sports y DSports, además de las distintas plataformas de streaming habilitadas por cada señal.

El segundo encuentro de la jornada tendrá como protagonista a una de las selecciones favoritas para pelear el campeonato.

Francia vs Irak

Grupo I

Hora: 18.00

18.00 Estadio: Philadelphia Stadium

Philadelphia Stadium TV: DSports

El seleccionado francés buscará ratificar su condición de candidato frente a un combinado iraquí que necesita sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación.

Más tarde llegará uno de los duelos más atractivos de toda la jornada.

Noruega vs Senegal

Grupo I

Hora: 21.00

21.00 Estadio: New York / New Jersey Stadium

New York / New Jersey Stadium TV: TyC Sports y DSports

El equipo liderado por Erling Haaland afrontará un examen exigente frente a una selección africana que cuenta con experiencia internacional y potencia física. Se trata de un partido que puede resultar determinante para el futuro del grupo.

(Interlink sugerido: Uruguay complicó su clasificación y así quedó su grupo en el Mundial 2026)

Cómo se completa la fecha para los grupos de Argentina y Francia

La jornada se cerrará en la madrugada del martes con otro encuentro correspondiente al Grupo J.

Jordania vs Argelia

Grupo J

Hora: 00.00 (madrugada del martes 23)

00.00 (madrugada del martes 23) Estadio: San Francisco Bay Stadium

San Francisco Bay Stadium TV: DSports