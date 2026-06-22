Mundial 2026: Argentina vs Austria y el curioso historial que tiene un récord único de Maradona

La Selección argentina se enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 , en un partido que puede dejar al equipo de Lionel Scaloni muy cerca de los 16avos de final . Más allá de la importancia del encuentro, el duelo tendrá un condimento especial: ambas selecciones apenas se cruzaron dos veces en toda la historia y volverán a verse las caras después de más de 36 años.

Argentina y Austria se enfrentaron solamente dos veces en la historia, con un triunfo argentino y un empate. El seleccionado nacional mantiene un historial favorable frente al conjunto europeo, aunque con muy pocos antecedentes debido a que nunca coincidieron en competencias oficiales.

Los dos encuentros disputados fueron amistosos internacionales y tuvieron lugar en Europa durante las décadas de 1980 y 1990. Este lunes, además, se dará un hecho inédito: será el primer enfrentamiento oficial organizado por la FIFA entre ambas selecciones y también el primero en una Copa del Mundo .

Historial Argentina vs Austria

Partidos jugados: 2

2 Victorias de Argentina: 1

1 Empates: 1

1 Victorias de Austria: 0

0 Goles de Argentina: 6

6 Goles de Austria: 2

El día que Maradona hizo su único hat-trick con la Selección argentina

El primer enfrentamiento entre Argentina y Austria quedó marcado por una actuación histórica de Diego Maradona. El 21 de mayo de 1980, la Selección argentina visitó a Austria en el Estadio Prater de Viena. En aquel momento, el equipo dirigido por César Luis Menotti llegaba como vigente campeón del mundo tras el título conseguido en Argentina 1978.

La gran figura de la jornada fue un joven Diego Armando Maradona, que comenzaba a consolidarse en la Selección mayor luego de haberse consagrado campeón en el Mundial Sub 20 de Japón 1979. El "10" tuvo una actuación memorable y marcó tres goles en la goleada argentina por 5 a 1. Los otros tantos fueron convertidos por Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque.

Aquel partido quedó grabado para siempre en la historia del fútbol argentino porque representó el único hat-trick que Maradona logró con la camiseta de la Selección argentina absoluta.

El resultado final fue:

Austria 1 - Argentina 5

Diego Maradona (3)

Santiago Santamaría

Leopoldo Jacinto Luque

El último antecedente antes del Mundial 2026

El segundo y último enfrentamiento entre ambos seleccionados se disputó en 1990, poco antes del Mundial de Italia. Diez años después del histórico triunfo en Viena, Argentina volvió a enfrentar a Austria en un amistoso preparatorio para la Copa del Mundo de Italia 1990.

El encuentro se jugó el 3 de mayo de 1990 en el Estadio Ernst Happel, también en territorio austríaco. El equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo llegaba nuevamente como campeón vigente del mundo tras la conquista de México 1986. En aquella oportunidad, el partido terminó igualado 1 a 1.

Austria se adelantó rápidamente gracias al gol de Manfred Zsak a los tres minutos del primer tiempo. Sin embargo, la Albiceleste encontró la igualdad a través de Jorge Burruchaga, uno de los héroes de la final ganada ante Alemania cuatro años antes. Ese encuentro fue el último antecedente entre ambos seleccionados antes del choque correspondiente al Mundial 2026.

Un partido que puede definir el liderazgo del Grupo J

Argentina y Austria llegan como líderes de la zona luego de ganar en la primera fecha y protagonizarán un duelo clave pensando en la clasificación. La Selección dirigida por Lionel Scaloni viene de derrotar por 3 a 0 a Argelia, mientras que Austria superó con autoridad a Jordania.

Por esa razón, el ganador del encuentro dará un paso fundamental hacia los 16avos de final y quedará muy bien posicionado para terminar como líder del Grupo J. Además del valor deportivo, el partido permitirá escribir un nuevo capítulo en un historial breve, pero que guarda una curiosidad única: el único triplete de Diego Armando Maradona con la camiseta argentina fue justamente frente a Austria.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: