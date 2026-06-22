A poco de que la Selección Argentina salga a la cancha, ¿pizza o burger?: mirá precios y promos

El partido de la Selección Argentina frente a Austria encuentra a muchos mendocinos en un escenario cotidiano: lunes, arranque de semana y horario de almuerzo, ya sea en el trabajo o en casa. En ese contexto, diversos locales de comida -desde las grandes cadenas hasta los de barrio- aprovechan la previa y activan sus promociones.

Por eso, Sitio Andino seleccionó algunas cadenas clásicas de la provincia que publican sus precios en PedidosYa, para ofrecer un pantallazo a los y las mendocinas sobre opciones, descuentos y valores.

Hamburguesas, combos y descuentos en comida rápida

En el rubro fast food, Burger King ofrece una hamburguesa doble carne y doble queso con papas con 40% de descuento, quedando en $9.999.

También aparece un combo de Nuggets x10 con 40% off, que incluye diez unidades de pollo rebozadas, papas regulares y gaseosa de 500 ml, a $12.960. Además, se suman opciones como ensaladas con pollo o wrap de atún con bebida: la primera a $13.500 y la segunda a $14.700.

Por su parte, Mostaza también presenta descuentos: una mega cuarta ahumada con papas tiene 34% off y queda en $11.499, mientras que una hamburguesa de pollo con papas medianas, con 47% de descuento, se consigue a $8.999.

Pizzas y promos en locales de Mendoza

En el rubro pizzas, tres pizzerías del centro mendocino exhiben precios y variedades dentro de la app.

Pizza (2).jpg Los precios van desde $22.000 a $13.000.

En la histórica Capri, se ofrecen opciones como pizza mozzarella con morrón (8 porciones) a $22.000, mozzarella con anchoas a $23.000 y fugazza a $22.000.

En De un rincón de la boca, la pizza muzzarella de 12 porciones cuesta $23.370; la de jamón, $30.670; y la de jamón, morrón y huevo, $34.200.

En Estación Palero, los precios van desde $13.500 para la mozzarella, $19.500 la especial, y hasta $22.000 en variedades como crudo y rúcula o tropical.

Ahora bien, la selección de estos comercios funciona como referencia por su alcance en la provincia, aunque también hay otros restaurantes, parrillas y locales barriales en Mendoza que suman promociones dentro de la plataforma.

Si hay gol, hay cupón: la promo mundialista

En paralelo a las ofertas gastronómicas, la app lanzó una campaña en el marco del Mundial 2026: “Si hay gol, hay cupón”.

image PedidosYa lanzó la campaña Si hay gol, hay cupón.

La dinámica de la campaña se activa cada vez que se convierte un gol en el Mundial. En ese momento, la aplicación libera miles de cupones de descuento disponibles para los usuarios dentro de la plataforma. Los beneficios se asignan por tiempo y cantidad limitada, por lo que deben ser reclamados rápidamente.

Los descuentos pueden aplicarse a pedidos de comidas, bebidas, supermercados y otros productos disponibles en la app. La iniciativa estará vigente entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, durante toda la fase de grupos y las instancias finales del torneo.