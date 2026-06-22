22 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina ya analiza posibles rivales y España podría aparecer en 16avos de final

La Selección Argentina sigue de cerca la definición del Grupo H del exigente Mundial 2026. Mirá qué contrincantes asoman.

La Selección argentina observa la definición del Grupo H, zona de la que podría salir su rival en los 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina observa la definición del Grupo H, zona de la que podría salir su rival en los 16avos de final del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina tiene la mirada puesta en Austria, pero también sigue de cerca la definición del Grupo H, ya que de allí podría salir su rival en los 16avos de final del Mundial 2026. Si el equipo de Lionel Scaloni termina como líder del Grupo J, se enfrentará al segundo clasificado de esa zona, que hoy tiene una lucha abierta entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Por qué el Grupo H es importante para Argentina

Si Argentina termina primera en su grupo, jugará los 16avos de final ante el segundo del Grupo H. La segunda fecha dejó un panorama muy parejo tras la goleada de España por 4 a 0 ante Arabia Saudita y el empate 2 a 2 entre Uruguay y Cabo Verde.

Tabla del Grupo H

  • España: 4 puntos
  • Uruguay: 2 puntos
  • Cabo Verde: 2 puntos
  • Arabia Saudita: 1 punto

Puede tocarle España a Argentina en los 16avos

Sí. España todavía podría terminar segunda y transformarse en rival de Argentina. La Roja lidera el grupo, pero deberá enfrentar a Uruguay en la última fecha. Si los sudamericanos consiguen una victoria, podrían desplazar a los españoles y provocar uno de los cruces más fuertes de los 16avos de final.

Para la Albiceleste, sería un escenario complejo porque enfrentaría a una de las grandes candidatas al título mucho antes de lo esperado.

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Qué necesita cada selección para clasificar

La última fecha tendrá dos partidos decisivos: Uruguay vs España y Cabo Verde vs Arabia Saudita. Uruguay necesita ganar para depender de sí mismo. Cabo Verde también tiene chances concretas de avanzar si suma de a tres, mientras que Arabia Saudita aún conserva posibilidades matemáticas.

En caso de igualdad de puntos, los criterios de desempate serán la diferencia de gol, los goles convertidos y el fair play.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

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