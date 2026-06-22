22 de junio de 2026
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Comercio

Atención: los comercios de Mendoza modificarán sus horarios por el partido de Argentina

La CECITYS informó que gran parte de los locales cerrará un rato antes del inicio del partido y retomará la atención al público por la tarde, para acompañar el encuentro de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tendrá impacto este lunes en la actividad comercial de Mendoza.

El partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tendrá impacto este lunes en la actividad comercial de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano

El partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tendrá impacto este lunes en la actividad comercial de Mendoza. Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITYS) informaron que gran parte de los comercios modificará su horario habitual de atención para permitir que trabajadores y clientes puedan seguir el encuentro.

Cómo será el horario de atención

De acuerdo con lo comunicado por CECITYS, la atención comercial se desarrollará con normalidad durante la mañana y hasta las primeras horas de la tarde.

Posteriormente, los comercios adheridos cerrarán a las 13:30 y volverán a abrir sus puertas desde las 17, una vez finalizado el partido y la movilización asociada al encuentro deportivo.

Desde la entidad señalaron que la decisión surge de un relevamiento realizado entre los comerciantes y responde a una práctica habitual cada vez que la Selección Argentina disputa encuentros de gran convocatoria.

Un Mundial que también modifica la rutina

Tal como ocurrió en otras competencias internacionales, los partidos del seleccionado nacional vuelven a influir en la dinámica cotidiana de distintos sectores.

Además de la modificación en la atención comercial, se espera que durante el horario del encuentro disminuya la circulación de personas en zonas céntricas y aumente la concentración en bares, restaurantes y espacios donde se transmitirá el partido.

Por este motivo, se recomienda a quienes deban realizar compras o trámites tener en cuenta los horarios especiales dispuestos para este lunes.

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